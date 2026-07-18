El Sevilla ultima la preparación del amistoso contra el Cracovia

El equipo que entrena Luis García Plaza se ha ejercitado con total normalidad en las instalaciones de su rival de este domingo en una sesión en la que se han realizado las últimas probaturas de un encuentro que servirá para poner aún más a tono a los jugadores sevillistas

El Sevilla FC se ha ejercitado con total normalidad en la mañana de este sábado la cual ha aprovechado para preparar su segundo partido amistosos de pretemporada, que juega este domingo contra el KS Cracovia a partir de las 16:00 horas. El equipo que entrena Luis García Plaza se ha ejercitado con total normalidad y, en principio, no ha habido ningún contratiempo con los 24 jugadores que ha convocado el técnico madrileño para esta cita en la que quiere ir poniendo a tono a sus futbolistas de cara a una temporada en la que el objetivo es mantener la categoría.

El Sevilla FC ha aprovechado el amistoso contra el KS Cracovia para escapar algunos días fuera de Andalucía y librarse así del calor que azota a la ciudad hispalense en este verano. El equipo que entrena Luis García Plaza se encuentra en Polonia para enfrentarse a un rival que está de celebraciones ya que cumple 120 años. El encuentro comenzará a las 16:00 horas de este domingo y se disputará en el Estadio Józef Piłsudski.

En cuanto al aspecto deportivo, el partido servirá para que el Sevilla FC y Luis García Plaza sigan probando a canteranos y a jugadores que quieren convencer al entrenador de que tienen hueco en el equipo de cara a la próxima temporada. Un duelo que tendrá como principal aliciente el ver las evoluciones de los nuevos fichajes sevillistas (Sangante, Guridi y Juan Iglesias), así como de los futbolistas formados en la categorías inferiores.

Un encuentro en el que hay bajas importantes ya que el Sevilla FC sigue sin poder contar con los futbolistas que han disputado el Mundial 2026 (Rubén Vargas y Djibril Sow) así como Akor Adams que no ha ido a Polonia porque está cerrando su traspaso al Venezia FC. Tampoco está Tanguy Nianzou, que está esperando la decisión del Lille, ni Marcao, que está lesionado. Por otro lado, no viajaron los cuatros descartes del club de Nervión: Rafa Mir, Joan Jordán, Fede Gattoni y Fábio Cardoso.

El plan del Sevilla FC después del amistoso en Polonia

El Sevilla FC, una vez dispute el partido amistoso contra el KS Cracovia este domingo, hará noche en Polonia y volverá a entrenarse el lunes en las instalaciones de su rival antes de regresar a tierras andaluzas.

El equipo que entrena Luis García Plaza se pondrá manos a la obra a partido del martes para afrontar una nueva semana de entrenamientos en donde se verá aumentada la carga de partidos amistosos ya que el Sevilla FC disputará dos: frente al Córdoba CF el jueves 23 y frente a la AD Ceuta FC el domingo 26.