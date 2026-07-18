El centrocampista, necesidad y obligación del Sevilla

El club de Nervión tiene en el mercado a Djibril Sow, el cual puede dejar un buen dinero en la caja sevillista. En caso de que se quede, José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla FC, tiene que hacer un esfuerzo en esa posición porque el equipo que entrena Luis García Plaza no va sobrado de efectivos

El Sevilla FC está totalmente centrado en la operación salida ya que, por el momento, no puede inscribir a ninguna de sus incorporaciones realizadas durante este inicio de mercado de verano ya que no tiene margen salarial. Sin embargo, el club de Nervión tiene previsto realizar más fichajes, siendo uno prioritario, porque lo necesita, el de centrocampista ya que el equipo que entrena Luis García Plaza no es que vaya sobrado de efectivos en esa demarcación para afrontar con garantías la temporada que está a la vuelta de la esquina.

Djibril Sow y Lucien Agoumé, dos candidatos a salir este verano del Sevilla FC

El Sevilla FC está a la espera que se anime el mercado de verano aún más. En el club de Nervión están abiertos a vender a todo aquel jugador que pueda dejar dinero y algunos de los candidatos juegan en la posición de centrocampista: Djibril Sow y Lucien Agoumé.

En el Sevilla FC esperan ofertas por Djibril Sow el cual ha realizado un buen Mundial 2026 con Suiza. Menos expectativas hay con Lucien Agoumé ya que el final de la temporada pasada del francés fue malo y tiene menos cartel que en el pasado. El Sevilla FC tampoco tiene muchas opciones con el centrocampista galo por el cual desembolsó 8 millones de euros en total para tener en su poder el 90 por ciento de su pase, el Inter tiene el otro 10 por ciento. Cifras que difícilmente va a alcanzar algún equipo que desee contar con sus servicios.

Con este contexto, el Sevilla FC está en la obligación de fichar a un centrocampista ya que incluso aunque se queden los dos, el equipo que entrena Luis García Plaza carece de un jugador con pase y creación de juego para competir en Primera división con garantías.

Actualmente en nómina el Sevilla FC cuenta con los propios Djibril Sow y Lucién Agoumé a los que se le añaden Jon Guridi, que en las últimas temporadas ha jugado más de mediapunta que en la sala de máquinas, y al joven Manu Bueno. También está Joan Jordán, pero el club de Nervión no cuenta con el catalán al que le quiere dar salida en este mercado de fichajes de verano.

Así pues, el Sevilla FC está en la obligación de fichar a un centrocampista de cara a la próxima temporada. En caso contrario, el equipo que entrena Luis García Plaza tendrá un déficit de creación y de fútbol en la sala de máquinas.