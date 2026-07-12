Vargas y Sow, fortalecidos en pleno mercado de fichajes

Los futbolistas del Sevilla FC han tenido una buena actuación con Suiza en el Mundial 2026, en donde han sido eliminados en cuartos de final, lo que es una buena noticia para el club de Nervión que no descartan vender a ambos si llegan buenas ofertas en este mercado estival

El Sevilla FC está centrado en la Operación Salida ya que le está dando salida a todo aquel futbolista con el que pueda recaudar dinero para así equilibrar sus cuentas y también para inscribir algunos de sus fichajes. Akor Adams, Nianzou u Oso son los nombres que más resuenan actualmente aunque en el club de Nervión no descartan vender a Rubén Vargas y Djibril Sow si llegan ofertas que satisfagan sus exigencias. Por lo pronto, el Sevilla FC tiene buena noticia con los internacionales suizos quienes se han revalorizado disputando el Mundial 2026.

Sow y Vargas se revalorizan tras jugar el Mundial 2026

Djibril Sow y Rubén Vargas son dos de los futbolistas que tienen más cartel y que al mismo tiempo más dinero puede conseguir el Sevilla FC a través de un traspaso. Más cuando los dos jugadores han rendido a un buen nivel en el Mundial 2026 son Suiza en donde recientemente ha sido eliminados por Argentina en los cuartos de final.

Rubén Vargas ha ido de más a menos en el Mundial 2026. Comenzó siendo titular indiscutible, pero con la llegada de las eliminatorias ha ido presencia y también minutos. Sin embargo, el extremo ha disputado con Suiza un total de 6 partidos y 284 minutos en los que ha marcado 2 goles y ha dado 1 asistencia. Rubén Vargas está valorado actualmente en 12 millones de euros y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029. El extremo cuenta con el interés de equipos de la Premier League, siendo uno el Aston Villa de Unai Emery, y de Turquía.

Al contrario que Rubén Vargas, Djibril Sow ha ido de menos a más en la Copa del Mundo. El centrocampista comenzó siendo suplente pero en las eliminatorias ha acabado siendo titular y jugando bastantes minutos. De hecho, Sow ha disputado 4 de los 6 partidos que ha jugado Suiza acumulando 253 minutos en los que no ha marcado, pero ha dado 1 asistencia. Con contrato hasta el 30 de junio de 2029, el centrocampista está valorado en 7'5 millones de euros.

Tanto Rubén Vargas como Djibril Sow comenzarán ahora sus vacaciones, gozando de las tres semanas que les corresponde respectivamente, estando previsto que se reincorporen al Sevilla FC a inicios del mes de agosto, con tiempo suficiente para llegar bien preparados para disputar la primera jornada de LaLiga la cual se juega el fin de semana del 14, 15 y 16 de agosto.

Eso siempre y cuando sigan en el Sevilla FC ya que los dos jugadores son susceptibles de ser traspasados en las próximas semanas. Con todo, en el club de Nervión tienen claro que no van a regalar ni a Rubén Vargas ni a Djibril Sow por los que saben que pueden sacar una buena cantidad de dinero en este mercado de fichajes de verano.