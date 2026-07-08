Unai Emery puede echarle una mano al Sevilla con Rubén Vargas

El club de Nervión necesita vender y el buen Mundial del suizo facilita su objetivo. Ahora es el Aston Villa el que se suma, aunque con reservas, a una puja que beneficia sin duda los intereses sevillistas

El Sevilla FC necesita vender sí o sí. Como ya sucediera el pasado verano con los traspasos de Lukébakio o Badé, el club de Nervión busca sacar la máxima tajada posible para abrir algo de espacio en su estrechísimo límite salarial y poder inscribir a sus nuevos fichajes, algo que a día de hoy no puede hacer con Juan Iglesias, Guridi, Sangante ni Vlachodimos. Por tanto, una de las más importantes tareas de José Ignacio Navarro se encuentra en la operación salida, siendo varios los nombres sobre la mesa.

Además de tener en el mercado a canteranos como Juanlu, Kike Salas u Oso, que dejarían una plusvalía integra, las grandes bazas para hacer caja las representan Akor Adams y Rubén Vargas. Por el nigeriano aprieta el Venezia, que ha filtrado un acuerdo con el delantero pero no llega a lo que piden en Nervión. Mientras, por el extremo suizo comienza a animarse la puja después de su buen hacer en el Mundial, donde suma dos goles y una asistencia en cinco partidos, erigiéndose además en el héroe de su selección al anotar el penalti decisivo que le dio el pase a cuartos de final frente a Colombia.

El 'plan B' del Aston Villa, que se suma al Brighton

Así, según apunta ABC de Sevilla, el Aston Villa de Unai Emery, actual ganador de la Europa League y clasificado por tanto para la Champions, se ha sumado una puja en la que también se encontraba ya el Brighton, que le ofrece por su parte la posibilidad de competir en la Conference League. Aunque, en realidad, los villanos tiene a Rubén Vargas como 'plan B' por si no consiguen hacerse con el neerlandés Crysencio Summerville, del West Ham, que tiene otros pretendientes a priori más pudientes.

Sin duda, el poderío de los clubes de la Premier League puede ser un gran aliado para los intereses sevillistas. Así, además de asegurarle al jugador de origen dominicano un jugoso salario, podrían colmar las pretensiones económicas planteadas desde la planta noble del Sánchez-Pizjuán.

El precio que pide el Sevilla FC por Rubén Vargas

En este sentido, cabe recodar que el valor de mercado de Rubén Vargas alcanza los 12 millones de euros según la web especializada Transfermarkt. Pero en Nervión pretenden elevar esa cantidad más allá de los 15 millones por los que estuvo a punto de marcharse hace un año al Villarreal, si bien la propuesta del 'submarino' fue rechazada al producirse en las últimas horas del mercado, sin margen ya para reaccionar y firmar a un sustituto.

Los números de Rubén Vargas

Luego, su temporada en Nervión no ha sido la mejor. Lastrado por las lesiones, vio frenado su buen comienzo y acabó el curso con tres goles y seis asistencias en 25 partidos. Precisamente esos problemas físicos son los que habían hecho que el Trabzonspor, otro de los interesados, recelara de su contratación. Pero tampoco la opción de ir a Turquía atraía especialmente al extremo, pese a poder firmar un importante contrato. Su objetivo es poder jugar competiciones europeas y eso sí podría cumplirse tanto en el Brighton como en el Aston Villa.

Centrado en el Mundial, donde busca el pase a semifinales

En cualquier caso, no será hasta después del Mundial cuando se aclare la situación de Rubén Vargas, que el pasado verano también tuvo pretendientes en la Serie A. Suiza se medirá este próximo domingo a Argentina (a las 03:00 horas) en busca de un billete para las semifinales que sería histórico y en el Sevilla FC cruzan los dedos para que su jugador vuelva a brillar, lo que ayudaría a elevar aún más una subasta sin duda beneficiosa para sus intereses. Después de aterrizar en el mercado invernal de la 24/25 a cambio de apenas 2,5 millones, procedente del Augsburgo alemán, el internacional helvético se presenta a sus 27 años como una de los principales activos de la entidad blanquirroja.