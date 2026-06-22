Sale a la luz un obstáculo importante para la venta de Vargas que necesita el Sevilla: "Ha tenido muchas lesiones"

La postura del Trabzonspor con Vargas evidencia que sus problemas físicos pueden ser una rémora para el Sevilla en este mercado, pues fuentes del club turco reconocen a ESTADIO Deportivo el vivo interés, pero también que les frena de momento su historial de lesiones

Rubén Vargas integra la lista de futbolistas más vendibles en el Sevilla de cara a este mercado y la dirección deportiva está dispuesta a hacer caja con su traspaso para cuadrar cuentas y favorecer la construcción del nuevo proyecto.

En este sentido, en Nervión esperan ofertas para estudiarlas bajo la premisa de que en ningún caso lo venderán por un precio por debajo de los 15 millones de euros, tres por encima de su valor de mercado fijado por Transfermarkt, y más ahora que el extremo se está revalorizando por su destacado rendimiento en el Mundial con Suiza.

De hecho, sobresalió en el empate ante Qatar como el activo más desequilibrante y contra Bosnia fue determinante tras salir desde el banquillo al asistir en el primer tanto y marcar el segundo en el 4-1 final.

El Trabzonpor se fija en Vargas con un matiz importante...

Por ello, en Eduardo Dato se cuenta con que llamen a su puerta con cantidades convincentes y lo cierto es que ya hay un club que está interesado en incluir a Rubén Vargas en un proyecto muy ambicioso para competir con los grandes de su país.

De ese modo, el diario As asegura que el Trabzonspor se ha fijado en el extremo sevillista para construir un equipo que discuta su hegemonía a Fenerbahçe, Galatasaray y Besiktas después de haber invertido ya 20 millones de euros en fichajes.

...Pero el club turco es prudente por el historial de lesiones de Vargas

Un interés que fuentes del club de Trebisonda han confirmado a ESTADIO Deportivo, pero con la inclusión de un matiz muy significativo de cara al traspaso del futbolista suizo. Y es que el Trabzonspor reconoce que ya lo intentaron en mercados pasados y que Vargas les gusta mucho de cara a la próxima temporada, pero añaden que hay un factor que les obliga a ser prudentes con la estrella helvética.

No en vano, como transmiten a ESTADIO Deportivo, se encuentran a la espera para dar un paso al frente por la preocupación que le genera el historial de lesiones del suizo, agravado en su etapa en el Sevilla.

Y es que en su primer curso como sevillista ya se perdió los últimos ocho partidos por problemas en el muslo y la temporada pasada encadenó dos lesiones que le mantuvieron en el dique seco desde finales de noviembre hasta principios de marzo.

Esta circunstancia provoca que los rectores del Trabzonspor no se hayan lanzado ya a por Vargas y se lo estén pensando a pesar de que les cuadra perfectamente en su nuevo proyecto deportivo a expensas de que cómo evolucione durante el Mundial. No lo descartan ni mucho menos, pues de hecho lo tienen subrayado en la agenda como aseguran a ED, pero valoran otras opciones por dicha preocupación por su fragilidad física.

Un obstáculo que puede complicar su venta en los términos deseado por el Sevilla

Esta postura del Trabzonspor refleja un obstáculo con el que pueden encontrar en Nervión para cubrir sus exigencias financieras, tanto en cuanto el tema de las lesiones es un asunto que valoran muchos los clubes a la hora de apostar fuerte por un fichaje ambicioso.

De momento, Vargas no se está resintiendo en el Mundial, si bien Murat Yakin prefiere dosificarlo para no cargarlo tampoco de minutos y lo sentó contra Bosnia.