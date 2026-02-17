Primer plazo para la deseada vuelta de Rubén Vargas en el Sevilla

El internacional suizo, que lleva más de un mes de baja, empieza a ver la luz al final del túnel y ya hay una fecha para su reincorporación con el derbi en entredicho

Aunque ahora mismo la actualidad sevillista la monopoliza prácticamente la sanción a Almeyda, que se conocerá hoy por la expulsión en el partido contra el Alavés, no se trata del único asunto de importancia en Nervión a tenor de su complicada situación clasificatoria.

Entre otras cosas, también se está muy pendiente del estado físico de los futbolistas importantes que permanecen en la enfermería, sobre todo en el caso de Rubén Vargas, pieza clave para Almeyda que ya suma más de un mes de baja tras su inmediata recaída en su reaparición contra el Celta el 12 de enero después de haberse lesionado en noviembre.

El internacional suizo sufre una nueva lesión en el bíceps femoral izquierdo y se estimaba un plazo de baja entre cinco y siete semanas, pero hasta ahora no se había producido ni noticia ni indicio de una reaparición a corto plazo con el derbi a la vuelta de la esquina. De hecho, de puertas para adentro, siempre se ha mirado el duelo cainita como una fecha deseada para que estuviera listo, lo que hasta ahora parecía difícil.

Fecha para su vuelta al trabajo con el grupo

No obstante, las últimas informaciones apuntan a que Rubén Vargas empieza a ver la luz del final del túnel y que ya se estima un plazo para que se reincorpore al grupo. De esa forma, el programa La Jugada de Canal Sur ha asegurado que se espera que el extremo empiece a trabajar con el resto de compañeros en la próxima semana, la que culmina con el duelo de máxima rivalidad.

No obstante, se apunta que será complicado que el helvético llegue a tiempo para entrar en la lista para la visita a La Cartuja después de cerca mes y medio fuera, si bien, como siempre en estos casos, dependerá de su evolución.

El Sevilla actuará con mucha prudencia de cara al derbi

Obviamente, después de lo que ocurrió la vez anterior, se actuará con máxima prudencia y no se forzará su reaparición en ningún caso, aunque se trata del derbi hispalense.

Aún quedará mucha liga por delante y Vargas está llamado a ser un futbolista determinante para no pasar apuros en la lucha por evitar el descenso de categoría.

Hasta la fecha, debido a la concatenación de lesiones. Rubén Vargas solo ha podido disputar 889 minutos repartidos en 14 partidos con un magnífico bagaje de tres goles y cuatro asistencias, reflejo de su peso específico en el equipo blanquirrojo.

Esta última lesión evitó que clubes con poder económico se lanzaran en enero a por su fichaje, pues despierta mucho interés en las grandes ligas europeas.