Estrada Fernández aclara la "dura" sanción a Almeyda tras la expulsión en el Sevilla - Alavés

El exárbitro internacional atiende a ESTADIO Deportivo para analizar la polémica del pasado fin de semana en el Sánchez-Pizjuán y hablar de trato del colectivo arbitral al conjunto de Nervión esta temporada

El Sevilla FC inició este lunes la preparación del partido del próximo domingo en el campo del Getafe, que también quiere alejarse del descenso, lo mismo que el Alavés, que visitó el pasado sábado el Ramón Sánchez-Pizjuán (1-1) en un partido marcado por la polémica y que terminó con la expulsión del entrenador sevillista, el argentino Matías Almeyda, y dos de sus jugadores, Juanlu Sánchez y Joan Jordán.

Precisamente la expulsión de Almeyda está trayendo cola desde que se produjo. Fuera de toda duda está la mala actitud del técnico argentino, pero esa salida de tono hay que contextualizarla con la actuación del colegiado Iosu Galech, que se encaró, manteniendo una actitud chulesca, con Almeyda y que después mintió en su acta sobre la expulsión del técnico del Sevilla, tal y como las imágenes de lo ocurrido han demostrado.

En ESTADIO Deportivo hemos consultado al exárbitro internacional Xavier Estrada Fernández, con más de 17 temporadas al máximo nivel, sobre lo ocurrido entre Almeyda y Galech.

"El árbitro lo que tiene que hacer es apaciguar al entrenador. El entrenador, en ese momento, pues bueno, fruto de la frustración del contexto del partido y de recibir una expulsión, le invade una sensación de rabia, pues bueno, propia porque entiende que no está justificada la expulsión. Pero aquí Iosu (Galechs) lo que no puede hacer es retar al míster, no puede plantarle cara", explica Estrada Fernández.

"Hay que salvaguardar el espacio físico de las personas para que no se sientan amenazadas. Hay que buscar diálogo y, si no hay posibilidad de que haya diálogo, hay que guardar el espacio, el espacio íntimo de cada persona para que eso no vaya a más. Y además se añade que, claro, él (Almeyda) se encuentra con una expulsión sobrevenida porque tampoco es el actor principal del acto. Con lo cual, con todo lo que viene aconteciendo en esta liga, con todos los episodios que ha vivido el Sevilla, las decisiones arbitrales, porque sí que es cierto que hay motivos para poderse quejar, sobre todo en algunos penaltis que no se han pitado por la falta de consistencia que están teniendo los árbitros en el terreno de juego y el VAR porque se están inhibiendo totalmente de intervenir, pues bueno, ya tenemos el caldo de cultivo para tomar decisiones que no son correctas", sentencia el excolegiado español a ED.

La queja del Sevilla al CTA y la sanción a Almeyda

Acerca de la carta de protesta formal enviada por el Sevilla a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de la que depende el Comité Técnico de Árbitros (CTA), Estrada Fernández lo tiene claro: "Cualquier carta que haga el Sevilla, como pueden hacer otros equipos, va a ser papel mojado".

"Yo ya me adelanto, y no me gusta decirlo... Pero estoy convencido de que la Federación, a través del Comité, va a sancionar duramente al entrenador del Sevilla, porque no sabe hacerlo de otra forma; es que el problema es este. El problema es que, para mostrar que el árbitro es la autoridad en el terreno del juego, y para mostrar ejemplo, van a castigar al entrenador duramente, que creo que es un error, porque al final, lo que estamos consiguiendo no es precisamente unir los distintos agentes que forman parte del fútbol, como son entrenadores, jugadores, árbitros, directivos, medios de comunicación, no. Lo que estamos haciendo es separar aún más, que haya más debate, que haya más fricción. Y es una equivocación, pero es la visión que tiene el Comité Técnico de Árbitros, y que ha tenido históricamente. O sea, no hay ni cambio de paradigma, ni cambio de visión", concluye Estrada Fernández.