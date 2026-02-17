Los árbitros televisivos censuran "la actitud de sheriff" de Iosu Galech con Almeyda: "No puedes retar, así haces daño al colectivo"

El excolegiado Xavier Estrada Fernández censura los compartamientos del juez y del sentenciado, culpando a la directiva del CTA de instar a hacer uso excesivo del poder de la autoridad. Más comedido, el árbitro Pável Fernández admite que el navarro "debió gestionarlo mejor"

Es evidente que nadie puede justificar la vehemente reacción de Matías Almeyda después de ser expulsado en el último minuto del encuentro liguero entre Sevilla FC y Deportivo Alavés. Ni siquiera con el visionado de unas imágenes que demuestran que no había motivo aparente para mostrarse esa tarjeta roja que le enseñó el colegiado Iosu Galech Azpeteguía a pesar de que su juez de línea le estaba señalando un culpable distinto. No obstante, ni siquiera el siempre corporativista colectivo arbitral puede obviar que la actitud del navarro también estuvo fuera de la mesura que debe exigírsele al juez de la contienda.

En el seno del Sevilla FC están indignados con las imágenes que muestran cómo el árbitro, que en un primer momento muestra la cartulina y se marcha del lugar de los hechos, acaba volviendo al área técnica para empeorar la situación. Es cierto que Almeyda, que sólo había empezado a preguntar el motivo de la expulsión con sus brazos a la espalda, ya estaba totalmente fuera de sí.

Sin embargo, no es menos verdad que Galech también reacciona de manera humana y busca en varias ocasiones la confrontación directa. Tanto es así, que llega a apartar con sus manos a Nemanja Gudelj para ir a buscar de nuevo el cara a cara con el argentino. "Actitud de sheriff", califica un crítico Xavier Estrada Fernández. "Debe tener capacidad de calmar esas emociones", añade Pável Fernández.

El consejo de Estrada Fernández a Iosu Galech: "Así haces daño al colectivo arbitral"

"Yo no voy a defender nunca comportamientos que no sean adecuados, ni de protestas contra los árbitros o contra cualquier adversario; pero sí quiero destacar que un árbitro como el navarro Galech, recién ascendido, con muy poca experiencia en Primera división, tiene que tener cuidado porque la autoridad no se impone, la autoridad se gana", comienza exponiendo Estrada Fernández en un vídeo.

"Él es un recién llegado a la Primera división. Está delante de jugadores, algunos que tienen mucha experiencia, que son iconos muy reconocidos a nivel futbolístico y social. Se necesita tener un poquito más de habilidad en el trato emocional. En primer lugar, para ponderar bien lo que es una protesta y lo que es un insulto. O lo que va más allá. Si no te respetan, tomas medidas disciplinarias".

"Lo que no puede hacer un árbitro tampoco es retar. Hay que intentar hacer todo lo contrario, es decir, guardar una distancia, intentar apaciguar ánimos... pero nunca retar por el mero hecho de pensar que eres la autoridad y tienes el poder. Crees que te están respaldando desde arriba, desde Las Rozas, tus directivos Fran Soto, Alberto Undiano, Fernández Borbalán, Eduardo Prieto... Pero no te equivoques: el día que no te necesiten, no te van a ayudar y te vas a ir a tu casita".

"O sea, sé tú mismo, ten personalidad e intenta gestionar esto de la mejor manera pero como persona, no como un sheriff. Delante a los jugadores, diálogo, y si no te respetan, entonces actúas; pero actúa desde la humildad, desde el respeto. Porque, si no, haces daño al colectivo arbitral por creer en los mensajes y en las directrices que te dan tus directivos. Ellos no están en el terreno de juego, están en un despacho. El que pitas eres tú. Es un consejo como buen amigo", expone el exárbitro, siempre censurando la actitud de Almeyda, quien ha reconocido públicamente que se equivoca pese a mantener que la expulsión es injusta.

Pável Fernández: "Iosu Galech debe tener la capacidad de hacerse el sueco y mirar para otro lado"

"Sí, creo que él puede gestionar mejor lo ocurrido, ¿no? Se puede gestionar mejor. Sí, completamente. Siempre lo digo. Cuando un jugador pierde los papeles o se pone un poco más nervioso, el árbitro tiene que tener esa capacidad. El árbitro, el asistente o el cuarto árbitro. Tienen que tener esa capacidad de mirar un poco hacia otro lado, de 'hacerse el sueco', de hacer oídos sordos...".

"Tú tienes esa posibilidad. La diferencia entre un árbitro regional que vemos por los barrios de Sevilla y el árbitro profesional al que vemos pitando en el Sánchez-Pizjuán o La Cartuja tiene ser la ese saber estar, la capacidad de controlar los tiempos y calmar esas emociones. El resto es más o menos igual", ha expuesto el árbitro Pável Fernández en 101 TV Sevilla.