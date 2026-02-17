Azpilicueta eleva el número de bajas en el primer entrenamiento del Sevilla después de la Tormenta Almeyda

El conjunto nervionense ha comenzado a preparar la visita al Getafe CF, en la que no estarán los sancionados Joan Jordán ni Juanlu Sánchez y en la que el también expulsado Matías Almeyda tendrá entre cuatro y seis ausencias por motivos físicos. Azpilicueta pone la cruz de la moneda de este martes mientras Adnan Januzaj muestra la cara

Día 1 después de la tormenta. El Sevilla FC se ha ejercitado en la mañana de este martes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros para comenzar a preparar el duelo liguero del próximo domingo ante el Getafe CF en el Colisem en la primera sesión 'pública' después de descansar el domingo y ejercitarse a puerta cerrada el lunes por la tarde tras el polémico encuentro ante el Deportivo Alavés. En él, Juanlu Sánchez y Joan Jordán fueron expulsados por Iosu Galech Azpeteguía, quien también mostró la roja a un Matías Almeyda que acabó perdiendo los papeles y espera una sanción disciplinaria que puede tener tintes históricos.

Es decir, en Getafe, el Sevilla FC perderá por sanción a su entrenador y no podrá contar con los jugadores Juanlu y Joan Jordán. Esas bajas son seguras y luego a ello habrá que añadirle las noticias que depare la siempre poblada enfermería blanquirroja. En este sentido, César Azpilicueta no ha podido ejercitarse este martes con el resto de sus compañeros después de tener que pedir el cambio al poco de haberse iniciado la segunda parte del choque contra el Alavés debido a un fuerte golpe en la cabeza que le dejó tendido sobre el césped, aturdido y requiriendo la entrada al campo de asistencia médica.

José Ángel Carmona, en el minuto 55', entró por el veterano defensor navarro y Matías Almeyda explicó en la rueda de prensa posterior que había decidido sustituirle porque "estaba mareado". El técnico argentino confiaba en que su 'líder silencioso' no tuviese problemas para estar disponible de cara al choque ante el conjunto azulón, de hecho estuvo en la sesión de recuperación del lunes, y mantiene esa idea a pesar de que este martes ha trabajado al margen del resto del plantel.

Para esta cita de la jornada 25 en LaLiga EA Sports que se disputará en el Coliseum en la sobremesa dominical (a partir de las 14:00 horas), Almeyda también espera poder incorporar a Adnan Januzaj. El extremo belga ha vuelto a iniciar la semana ejercitándose con aparente normalidad integrado en el grupo, justo un mes después del parte médico del Sevilla FC que informaba de que padecía una dolencia en los isquiotibiales.

Un día más, se han ausentado en el entrenamiento del Sevilla FC los otros cuatro lesionados: Joaquín Martínez 'Oso', a quien no se le espera hasta dentro de varias semanas por culpa de un problema muscular en el gemelo que sufrió en la cita de la semana pasada ante el Girona FC; Rubén Vargas, quien lleva ya más de un mes parado por una lesión en el bíceps femoral; Andrés Castrín, que desde hace 15 días sufre una contusión en el cuádriceps; y Marcao Teixeira, baja de larga duración después de tener que pasar por el quirófano para ser operado de una fractura del escafoides de su pie izquierdo.