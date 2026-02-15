El Sevilla FC, con dos sancionados y cinco lesionados, irá a Getafe con cinco apercibidos de sanción para El Gran Derbi contra el Real Betis

A la espera de ver cómo evoluciona la enfermería en estos 15 días que quedan para visitar La Cartuja, Joan Jordán y Juanlu Sánchez se perderán el duelo en el Coliseum tras las rojas que vieron contra el Alavés y -el también expulsado- Matías Almeyda tiene a cinco de sus futbolistas a sólo una tarjeta amarilla de cumplir un encuentro de sanción

El Sevilla FC está a la espera de la reunión que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para conocer las sanciones que le caen a los tres expulsados por Iosu Galech Azpeteguía en el polémico encuentro liguero del pasado sábado ante el Deportivo Alavés: el entrenador, Matías Almeyda, será el peor parado; pero a Joan Jordán le pueden caer dos encuentros por su roja directa y Juanlu Sánchez será castigado con otro partido por la doble amarilla que dejó a su equipo con 10 en el tempranero minuto 17.

Además, hasta otros cuatro futbolistas del conjunto nervionense vieron cartulinas amarillas. Por suerte, ninguna de ellas fue para los cinco jugadores apercibidos de sanción (seis con el lesionado Marcao), que se perderían El Gran Derbi del próximo 1 de marzo ante el Real Betis en el Estadio de La Cartuja. Estos son Lucien Agoumé y José Ángel Carmona, que está a una amarilla de cumplir su segundo ciclo; además de César Azpilicueta, Gabriel Suazo y Tanguy Nianzou, que suman cuatro amonestaciones cada uno.

Asimismo, cabe recordar que en la enfermería siguen Adnan Januzaj, Rubén Vargas, Joaquín Martínez 'Oso', Andrés Castrín y Marcao Teixeira, más las molestias de César Azpilicueta, que pidió el cambio en el partido ante el Alavés por una contusión en la cabeza. Matías Almeyda explicó que el veterano defensor navarro se marchó al banquillo "mareado" cuando fue suplido por Carmona en la segunda mitad.

Así se reparten las 74 tarjetas amarillas del Sevilla FC en LaLiga EA Sports

Lucien Agoumé 9 (apercibido)

José Ángel Carmona 9 (apercibido)

'Peque' Fernández 7

Batista Mendy 6

Nemanja Gudelj 6

César Azpilicueta 4 (apercibido)

Gabriel Suazo 4 (apercibido)

Tanguy Nianzou 4 (apercibido)

Marcao Teixeira 4 (apercibido)

Isaac Romero 3

Andrés Castrín 3

Djibril Sow 3

Odysseas Vlachodimos 2

Juanlu Sánchez 2

Rubén Vargas 1

Alexis Sánchez 1

Joan Jordán 1

Orjan Nylan 1

Akor Adams 1

Alberto Flores 1

Joaquín Martínez 'Oso' 1

Adnan Januzaj 1

Las cuatro tarjetas rojas del Sevilla FC en LaLiga 25/26