Almeyda estalla por su expulsión en el Sevilla-Alavés: "Va a mentir porque no le dije nada"

El técnico sevillista pide disculpas por su reacción, pero insiste en que el árbitro no supo decirle por qué le había expulsado: "Molesta que hable con el corazón"

Almeyda se convirtió en protagonista por la expulsión sufrida en la segunda parte y el monumental enfado que exhibió al no entender la decisión, preguntando en repetidas ocasiones al colegiado el motivo de la roja.

Tras el partido, obviamente, se refirió ampliamente al asunto y lo primero que hizo fue disculparse por su reacción, si bien la justificó porque se produjo una injusticia. "Quisiera pedir disculpas a mi familia, mi madre, que mira todo, que se quede tranquila, a mis amigos y mi afición, por mi reacción post expulsión. Creo que hay una injusticia", explicó el míster, que insistió en que no hizo nada.

Almeyda insiste en que no le dijo nada al árbitro

"No insulto, ni digo nada, había que expulsar uno y expulsaron al entrenador, que es muy fácil". No supo decirme por qué. Si yo insultara a un árbitro, sería el primero en pedir disculpas. De esta manera, pido disculpas por mi reacción, pero quiero justicia ¿Por qué fui expulsado? Es vergonzosa mi reacción, pero perdí la cabeza por una injusticia. El árbitro no supo decirme y así es muy fácil. No sé qué partidos te dejan fuera. Yo no molesto, no hablo, pero bueno... mi reacción no es buena. Pido disculpas y me arrepiento de eso".

Además, el míster habló sobre su posible cree que la sanción será dura: "No sé qué van a escribir. Estaría bueno que el arbitraje hable. Esto me hace pensar mucho. Molesta que hable con el corazón, como yo hablo, abiertamemte. Veo todos los partidos de LaLiga. Si analizan, tendrían que estar expulsados la mitad. ¿Cómo es el tema? Te escriben y pueden decir lo que ellos quieran. Tienen micrófonos. El cuarto ni el línea sabían por qué me expulsaron. Pero repito que nada avala mi reacción. Me da pena ver eso, pero también que un fútbol tan prestigioso tenga problemas en todos los partidos".

Almeyda, convencido de que mentir�� en el acta

"Supuestamente era para mí, es que nadie sabía a quién habían expulsado hasta que vino el árbitro y dijo que Almeyda. Si yo veo una falta y me doy la vuelta y apoyo la cabeza en la banca... por eso fui expulsado. Va a haber una mentira en lo que se escriba. Yo no hablé", espetó Almeyda que señaló que hablará con Juanlu esta semana.

"No hablé con Juanlu. Hablaremos esta semana. Veremos qué se habla viendo las imágenes. De todo se aprende, hasta yo inclusive", indicó Almeyda, que puntualizó que Azpilicueta se retiró del campo "algo mareado".