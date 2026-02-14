Gudelj, en pie de guerra contra el arbitraje: "El Sevilla merece más respeto"

El capitán nervionense se reafirmó en que el Sevilla merece más respeto por parte de los árbitros y que les toca luchar contra viento y marea, a la par que hizo autocrítica con el gol alavesista

A mediados de semana, Gudelj fue contundente en rueda de prensa sobre el trato de los árbitros al Sevilla tras lo ocurrido contra el Girona y hoy, el empate contra el Alavés ha estado envuelto en polémica por las tres expulsiones que sufrió el cuadro nervionense, de Juanlu al cuarto de hora y de Almeyda y Jordán en el banquillo.

Evidentemente, tras el choque, al serbio se le cuestionó sobre la actuación del árbitro y dejó claro que el Sevilla está solo en esta guerra, que el colegio arbitral nunca les va a echar una mano.

Sin el respaldo arbitral: "No nos van a ayudar"

"No voy a hablar de los árbitros. Lo que he dicho esta semana... merecemos más respeto. Mejor no hablo. Lo del míster no voy a comentarlo", espetó el capitán blanquirrojo, que entiende que exista en Nervión un profundo malestar con el estamento arbitral por los perjuicios que le está causando al equipo y al club.

"Es normal que haya enfado con algunas decisiones de los árbitros. No sé qué pasó. Los árbitros no nos van a ayudar. Hay que seguir adelante", señaló con vehemencia Gudelj, que no se mostró ni mucho menos satisfecho por el punto conseguido ante el Alavés y que reconoció el fallo defensivo en el gol.

Gudelj reconoce que faltó concentración

"Al final, un sabor un poco amargo. Jugamos muy bien la primera parte, mejor que ellos con uno menos, y luego nos faltó la concentración en el gol. Es una pena", apuntó el centrocampista, convencido de que podrían haber obtenido un mayor rédito en este encuentro. No obstante, cree que no se le puede reprochar nada al equipo, más bien al contrario.

"Podíamos haber sacado más, pero creo que tenemos que darle la enhorabuena al equipo por el trabajo, que se ha dejado la piel en el campo", explicó Gudelj, que no quiso olvidarse de la afición: "También hay que darle la enhorabuena a la grada, que ha estado también detrás de nosotros de principio al final. Hay que seguir".