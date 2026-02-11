Nemanja Gudelj, tajante sobre los últimos arbitrajes al Sevilla FC: "Nos están faltando el respeto"

Recuerda que, como capitán, es el encargado de hablar con los colegiados y expresa con conocimiento de causa que "hay muchas situaciones muy cuestionables". Así, pide igualdad de trato pero deja claro que no están abajo de la tabla por culpa de los árbitros

El capitán del Sevilla FC, Nemanja Gudelj, se ha mostrado muy sincero sobre el descontento que hay en el vestuario nervionense por los arbitrajes perjudiciales que acumulan a lo largo de la presente temporada en LaLiga EA Sports. El CTA de la RFEF se justifica una semana sí y otra también sobre criterios que en Nervión consideran que se aplican de manera totalmente desigual. Sin ir más lejos, con los recientes ejemplos del penalti pitado a Carmona en Mallorca o a las dos manos en el área del Girona FC que ni el VAR ni los árbitros consideraron punibles.

En una rueda de prensa que ha ofrecido después del entrenamiento matinal del Sevilla FC para preparar el duelo del sábado ante el Deportivo Alavés, Gudelj ha recordado que hay mucho en juego, con numerosos equipos peleando por eludir el descenso, y esa supuesta parcialidad arbitral puede ser lapidaria. El serbio, ante todo, reclama un respeto que cree que no están teniendo.

La polémica en el Sevilla FC - Girona FC: llueve sobre mojado en Nervión

"Yo creo que ya han salido varios de nuestro equipo a hablar de eso, como el míster o Kike Salas, después del partido. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Pienso que ha habido varias situaciones donde creo que se nos ha faltado un poco el respeto, por decirlo así. Y yo pediría un poco más de respeto para el Sevilla Fútbol Club. Creo estamos un poco por debajo de otros equipos en forma de arbitraje".

Gudelj rechaza usar como excusa los errores arbitrales

"¿La diferencia entre cuando el Sevilla estaba arriba y ahora de cara al arbitraje? Pues No sé qué decirte. No quiero echar la culpa al arbitraje por nada de la situación en la que estamos, pero sí he notado esta temporada, en la que he hablado mucho con los árbitros (como capitán), que son ya muchas las decisiones cuestionables y que la moneda muchas veces cae al lado malo y no del otro. Eso es lo que me molesta, pero bueno, no hay otra. Yo sólo pido más respeto del arbitraje y digo que algunas decisiones podría ser un poco mejores".

Cinco jugadores apercibidos en el Sevilla FC a dos jornadas de El Gran Derbi

Lucien Agoumé, José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Gabriel Suazo y Tanguy Nianzou están a una amarilla de ser sancionados antes de afrontar los duelos contra Alavés y Getafe antes de visitar al Betis. "Lo bueno es que el equipo está recuperando muchos lesionados. Siguen ahí un par de ellos, pero vamos recuperando el equipo y eso hace que si se cae uno, va a estar otro. Entonces, hombre, claro que preferimos tener a todos los jugadores siempre; pero no me preocupa porque estamos todos preparadísimos".

Demasiados errores defensivos en el Sevilla, el equipo más goleado de LaLiga (38)

"Es una cosa que tenemos que mejorar y lo intentamos mejorar entre semana, entrenando. Pero bueno, hay que decir que la defensa es una cosa del equipo entero. La presión empieza arriba, acaba con los defensores, y es un tema que como equipo tenemos que mejorar, lo sabemos. Al final, si recibes dos goles pero marcas tres, ganas el partido. Entonces, queremos que nos marquen menos goles y marcar más goles".