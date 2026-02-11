Gudelj acepta los pitos pero pide algo a la afición del Sevilla FC: "Hay cánticos que no pueden estar en un campo de fútbol"

En concepto de capitán del equipo, Gudelj transmite que el vestuario considera merecidos algunos pitos, pero pide "apoyo para la final contra el Alavés y todas las finales que vienen". Además, reclama mesura al ser preguntado por los gritos de 'Júnior, muérete'

El Sevilla FC lleva tres años peleando por no descender, en 2025 firmó el peor año en el Ramón Sánchez-Pizjuán en este cuarto de siglo y en este 2026 el equipo no ha aprovechado la oportunidad de jugar cuatro de los seis primeros partidos en su casa. Perdió 0-3 con el Levante UD y 0-1 con el RC Celta de Vigo, como apertura de año; venció con apuros al Athletic Club (2-1), en la primera remontada en toda la temporada; y empató milagrosamente ante el Girona FC (1-1).

Ha dejado escapar ocho puntos de 12 que le habrían alejado bastante de los puestos de descenso, zona caliente que se juega esquivar este sábado ante otro rival directo como el Deportivo Alavés y de nuevo en Nervión. En este sentido, Nemanja Gudelj se ha dirigido a la afición en calidad de capitán para mandar desde sala de prensa un mensaje de unidad; aceptando como merecidas las críticas y los pitos, pero reclamando apoyo para estas finales que quedan y, sobre todo, sin esos cánticos deseando la muerte del presidente José María del Nido Carrasco en el tenso choque contra el Girona. De todo ello se ha mojado el serbio, con un discurso muy prudente en todo momento.

Cánticos de 'Júnior, muérete' en el Sánchez-Pizjuán durante el Sevilla - Girona del domingo

"No, no he hablado con el presidente de esa situación. Entiendo el enfado de la afición, porque es una situación difícil, el club no está donde quiere estar y donde merece estar; pero sí quiero decir que hay cánticos que no pueden estar en un campo de fútbol", ha opinado Gudelj, que se ha preocupado mucho por hacer autocrítica asumiendo que el equipo no para dar motivos para recibir esas críticas y aceptando los pitos como parte de ese proceso de necesaria mejoría.

Gudelj no esconde que el equipo a veces siente más presión jugando en casa que fuera sabiendo ese descontento de la grada: "La frustración de la afición es entendible en la situación en la que estamos y desde la situación de la viene el Sevilla FC. Yo lo entiendo, pero obviamente no es una situación ideal para el jugador. ¿Cómo sacarlo? Dándolo todo, como lo estamos haciendo ahora pero ganando partidos. Así vamos a salir juntos".

Un mensaje para la afición del Sevilla de cara a la final del sábado contra el Alavés

"Sí, yo creo que ahora todos los partidos son finales para nosotros. El equipo está bien, está entrenando fuerte, está trabajando bien, está corrigiendo los errores que tenemos, como los tienen todos los equipos, y estamos intentando mejorar. La verdad es que creo que el equipo está preparado para afrontar esta final y todas las finales que van a ir viniendo".

"Yo como capitán lo que quiero pedir para el sábado es apoyo, un sevillismo al máximo. Da igual cómo empiece el partido. Si nos dan un golpe, nos dan un golpe; pero necesitamos un sevillismo a tope durante los 90 ó 95 minutos. Porque siempre he dicho, y lo hemos demostrado, que cuando la afición y el equipo se unen en el Sánchez-Pizjuán no hay ni un equipo que lo vaya a pasar fácil", ha explicado tras conocer que la hinchada ya se mueve para unirse.

"Este es uno de los clubes más grandes y más bonitos del mundo. Desde el primer día que llegué me sentí en casa por la afición, por el club, por la gente de dentro. Esto es un club muy grande y sabemos que la situación es difícil. Sabemos que habrá enfados y habrá pitos en algunos momentos, pero de esto hay que salir juntos, unidos y con una afición dándonos el apoyo, siendo el jugador número 12 en el campo. Ojalá pronto podamos hablar de que estamos en otra situación y de que hemos salido de ésta juntos", ha deseado el capitán del Sevilla FC desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.