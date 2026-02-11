Gudelj, sobre su incierto futuro en el Sevilla: "El equipo no se merece un capitán con la cabeza en otro sitio"

El futbolista serbio, que termina contrato el próximo 30 de junio, comenzó la temporada como teórico suplente y ha tenido ofertas para salir en las dos últimas ventanas, pero se ha afianzado de nuevo en la titularidad desde que Almeyda recuperó la defensa de cinco

Nemanja Gudelj ha vivido las dos caras de la moneda a lo largo de sus siete años en el Sevilla FC. Es el único superviviente que queda de la UEFA Europa League conquistada en 2020 en Colonia (Alemania) y uno de los seis que quedan del séptimo título levantado en Budapest en 2023. Ahora, en cambio, lleva tres cursos seguidos peleando por no descender; una ardua tarea que por supuesto no le satisface en absoluto ni cree que sea lo que la afición merece, pero tiene muy claro que se ve capacitado para seguir ayudando a que el equipo mejorar.

El capitán del Sevilla FC ha pasado este miércoles por sala de prensa tras el entrenamiento matinal para hablar de presente e incluso de pasado, pero nunca de futuro porque no hay tiempo para eso: "Yo empecé en el Breda, en Holanda, y allí también luchaba para no descender. No es una situación desconocida para mí. Es verdad que llevo aquí siete años y he vivido una situación diferente. Ahora hay que aceptar esta situación e intentar salir lo antes posible para volver al Sevilla que ha estado siempre y que merece estar".

Gudelj aparca las ofertas para salir del Sevilla FC y una hipotética renovación

"Bueno, esos temas realmente los lleva ya mi padre (y agente). Yo le he pedido... Bueno no le he pedido, él me lo ha dicho y siempre hemos quedado en eso, que no me hable de esas cosas. Sobre todo, siendo capitán de este equipo. Creo que el equipo no se merece tener a un capitán que está con la cabeza en otro sitio, hablando de otras cosas", ha comenzado explicando al ser preguntado por Juanjo Ponce, compañero de ESTADIO Deportivo, por las opciones de salida que ha manejado o por si hay algún tipo de negociación para renovar el contrato que expira el próximo 30 de junio.

"Por eso a mí no me ha llegado nada (de esas ofertas en enero), porque yo intento estar con la cabeza siempre para el Sevilla FC. Ya siempre lo he dicho varias veces, que ya vendrá el tiempo de hablar del futuro de Nemanja Gudelj. De momento, el Sevilla FC es lo que importa y hay que estar con la cabeza siempre puesta en el equipo", ha zanjado el futbolista serbio de 34 años.

Tras convencer a Almeyda, Gudelj se asienta de nuevo como titular

"Sí, bueno, el míster últimamente está jugando con cinco atrás. Yo en muchas ocasiones he jugado ahí, en medio de los centrales, y me siento bien. Llevo aquí siete años y he jugado en varias posiciones. Tengo la suerte de que sé encontrarme bien, tanto como central, como en este caso entre los dos centrales o en el medio campo. Siempre he dicho que donde el míster me necesite intentaré dar mi mejor versión. Siempre intentaré dar lo máximo en la posición en la que el míster me necesite".

Gudelj elogia las virtudes de Sergio Ramos sin mojarse sobre su posible vuelta

"Sí, le conozco bien. Sergio es un excompañero mío y un gran amigo. Además, es un gran futbolista, un gran jugador; pero yo creo que esa pregunta no es para mí, yo te puedo decir mi opinión de Sergio como persona y como jugador, que las dos cosas son muy buenas; pero no es mi posición dar otra respuesta sobre eso".