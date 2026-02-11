La afición solo contempla la opción de Vlachodimos: "Está al nivel de Bono"

El Sevilla FC ha encontrado en Odysseas Vlachodimos un gran generador de puntos ante la complicada situación deportiva de la entidad. Sin embargo, el portero está cedido sin opción de compra hasta final de temporada, y todo o casi todo apunta a su regreso a Newcastle

El club de Nervión ha realizado un discreto mercado de fichajes invernal. Tan solo ha aterrizado en San Pablo Neal Maupay y se han dado salidas como las de Álvaro Fernández, Ramón Martínez y Alfon González, que ha puesto rumbo al estadio de la Cerámica. Antonio Cordón se ha visto muy limitado económicamente para poder reforzar la plantilla. Sin embargo, meses atrás, el director deportivo del Sevilla FC fue capaz de hacer mucho con poco; el fiel reflejo de ello es el nivel de Odysseas Vlachodimos.

En busca de un anhelado pasado

El pasado verano aterrizó en Sevilla el portero helénico desde tierras británicas. Su paso por la Premier no había sido el deseado a pesar de tener gran experiencia a lo largo de su carrera deportiva. Ni en Newcastle ni en Nottingham encontró la continuidad que un portero necesita. Dicha continuidad ha regresado para un Vlachodimos que añoraba sus mejores años en el Benfica o el Stuttgart.

El Newcastle pide mucho y el Sevilla da poco

De sobra es conocida la capacidad económica que presenta el Sevilla FC en los últimos tiempos; no goza de margen para poder reforzar la plantilla mercado tras mercado. Por ello, hacerse con los servicios del portero griego el próximo verano va a ser una operación muy compleja. El Sevilla FC ya presiona a Vlachodimos para que, al terminar su cesión, exprese el deseo de continuar en la ciudad hispalense.

El jugador es propiedad del Newcastle United y tiene contrato hasta el año 2028 y allí, en el norte de Inglaterra, no piensan contar con él. El equipo de la Premier quiere darle salida y el buen hacer del propio guardameta facilita esa venta que tanto desean desde las islas británicas. Su valor en el portal especializado Transfermarkt es de 5 millones, una cantidad que le resulta compleja pero no imposible al Sevilla FC. Sin embargo, el Newcastle quiere venderlo al postor que más se le acerque a los 24 millones que invirtió en él el cuadro de las urracas.

La baza a favor del Sevilla FC

No obstante, según ha podido adelantar ESTADIO Deportivo, el deseo del arquero es asentarse en una ciudad y encontrar la estabilidad que no tenía hace años debido a su paso por la Premier. Vlachodimos puede haber encontrado ese hogar que tanto anhelaba en Sevilla y su gente.

El cariño del sevillismo con Odysseas Vlachodimos

Estadio Deportivo ha salido a la calle a preguntar a los aficionados sobre el portero sevillista y su compleja continuidad. La respuesta del sevillismo ha sido clara y abrumadora en una sola dirección: el Sevilla FC tiene que hacer todo lo posible para fichar en verano a Odysseas Vlachodimos.