Del Nido Benavente, protagonista absoluto entre bambalinas

Desde finales de enero a mediados de febrero se celebran sendas vistas por su denuncia sobre un posible delito societario y otra contra él por injurias y amenazas

Si bien resulta indiscutible (hasta él mismo parece resignado a que así sea) que ha perdido peso en su denodada lucha por recuperar el poder al frente del Sevilla FC, pese a su condición de máximo accionista a título individual, José María del Nido Benavente ha recuperado protagonismo entre bambalinas en las últimas semanas debido a la maraña de juicios y recursos en la que está envuelto. Una arquitectura paralela ahora a la venta de los paquetes de títulos más relevantes de la sociedad al holding empresarial Five Eleven Capital, con Sergio Ramos como cabeza visible.

De esta forma, la última semana de enero se produjo la declaración de su hijo, el actual presidente de la entidad (José María del Nido Carrasco), en condición de investigado por un posible delito societario tras la denuncia del mayor de la saga por los acuerdos adoptados en la junta general extraordinaria del 27 de marzo de 2025, cuando se le impidió hacer uso de las medidas cautelares concedidas unos días antes sobre la prohibición de ejercer su voto en solitario, un cónclave donde se fraguó el cambio de bando del representante de 'Los Americanos', Juan de Dios Crespo.

Además, el próximo lunes será el propio Del Nido Benavente quien deba comparecer, según desvela 'Diario de Sevilla', en el juzgado de primera instancia número 11 de Sevilla junto al abogado del Sevilla FC Lucas Fernández de Bobadilla, dentro de una vista oral dentro en la causa penal interpuesta por éste por injurias y amenazas tras el altercado entre ambos que supuestamente se habría producido junto al palco durante el derbi de la pasada temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán (el tema ha quedado en lo que antes se conocía como juicio de faltas, pese a la solicitud añadida de una posible obstrucción a la justicia), lo que costó al otrora rector nervionense una prohibición de acceso al estadio (según el reglamento de orden interno) durante 20 partidos, castigo del que cumplió seis, quedando el resto aparcado gracias a unas cautelares.

'Matrimonio' de conveniencia con Alberto Pérez-Solano

Ya tuvieron sus más y sus menos en sala a lo largo del farragoso proceso mediante el cual José María del Nido Benavente reclamó su derecho a voto libre e individual en las juntas de accionista. El veterano letrado echó en cara a su colega Alberto Pérez-Solano, que actuaba en representación del consejo de administración del Sevilla FC, ciertas alusiones a su vida privada que, entendía, no venían a cuento. Ahora, según desvela otro del gremio, Agustín Martínez, en el podcast 'Sevillanía', han limado asperezas o, al menos, firmado una tregua. Y es que el actual secretario del órgano rector es también interlocutor válido entre los máximos accionistas y los posibles compradores, por lo que los contactos entre ellos están siendo fluidos y constantes.