Nuevo capítulo de la guerra de sillones en el Sevilla: Castro y Del Nido se citan hoy en el juzgado

No cesan los movimientos intestinales en las entrañas de un Sevilla FC que muestra su mejor cara en el terreno de juego y la peor en los despachos. La guerra de sillones, en pleno rearme del expresidente José María del Nido Benavente y la defensa de José Castro para frenar la ofensiva puesta en marcha para derrocarle, aportan una inestabilidad institucional que no concuerda en absoluto con la época de bonanza deportiva. Este miércoles, se vive un nuevo capítulo de estas luchas internas por el poder del club, con Castro y Del Nido viéndose las caras en el juzgado en una vista oral después de que el utrerano denunciase a su predecesor en el cargo, que ha solicitado celebrar una Junta Extraordinaria que difícilmente podrá fijarse antes de la Ordinaria que hay prevista a final de cada año.

Este miércoles tendrá lugar en Sevilla la vista oral del juicio por la denuncia de Castro a Del Nido por romper unilateralmente el pacto por la gobernabilidad del Sevilla FC que habían firmado los grandes accionistas de la entidad sólo unos meses antes. Esta denuncia, en teoría, busca mantener vivo el acuerdo y que, por lo tanto, sea innecesario celebrar esa junta extraordinaria en la que el exmandamás blanquirrojo pretende cambiar el consejo de administración.

"Lo único que puedo decir es que José María del Nido Benavente ha solicitado una Junta Extraordinaria, eso es verdad, pero quiero recordar que es nuestro socio. Tenemos un pacto a ocho años por la estabilidad y la viabilidad del club. Eso es lo importante, el club, la estabilidad del Sevilla F.C., que es el que todos llevamos en el corazón. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Ganar la Europa League? ¿Entrar en Champions? ¿Este ambiente entre empleados, el compañerismo y la exigencia que vemos todos los días? Todo eso demuestra lo bien que estamos trabajando. Aquí no se engaña a nadie. El funcionamiento interno del club es espectacular, lo dijo Lopetegui y se ve desde fuera. Todos los sevillistas debemos estar orgullosos del trabajo de este club", explicaba Castro hace algunas semanas.

En este sentido, el actual presidente nervionense reconocía que no entiende el movimiento de Del Nido y que le duele: "No lo puedo entender porque, repito, es nuestro socio y tenemos un pacto por ocho años desde hace sólo nueve meses. El camino que estamos trazando está demostrado con hechos, no con palabras. Somos un referente en Europa, somos el octavo mejor club de UEFA con el presupuesto 25 o más... En todo el mundo elogian la gestión de este Sevilla. Espero que Del Nido recapacite".

Ante esta situación, desde Accionistas Unidos vienen mostrándose críticos con esta pelea de egos en la que no quieren que el club se vea perjudicado citándose con Castro y con Del Nido, así como trabajando en una propuesta para los grandes accionistas del club, bajo el acuerdo 'Por un Sevilla FC de los sevillistas' y en medio de una estrategia -aún en la semiclandestinidad- puesta en marcha para tratar de echar a los américanos de los órganos de gestión de la entidad de Eduardo Dato.

Bases para un acuerdo por el Sevilla FC:

1. Ni en el Consejo de Administración del Sevilla F.C. S.A.D., ni en ningún estamento del club, debe haber representantes de 777 Partners o Lorlind S.L. Trabajaremos para encontrar la fórmula adecuada para que las acciones de estos paquetes vuelvan al sevillismo.

2. Modificación de los Estatutos del Sevilla F.C. S.A.D. para proteger del mejor modo posible, dentro de la actual regulación, el patrimonio inmobiliario de la entidad constituido por el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán" y la Ciudad

Deportiva "José Ramón Cisneros".

3. Modificación de los Estatutos del Sevilla F.C. S.A.D. para dar máxima protección a los emblemas del club: escudo, banderas, colores e himnos.

4. Modificación de los Estatutos del Sevilla F.C. S.A.D. en virtud de la cual se vincule la retribución de los administradores en función a su dedicación y servicio al club, así como al logro de objetivos deportivos y económicos.

5. Constitución de protocolos que favorezcan y regulen la participación de los accionistas minoritarios, así como la transmisión hereditaria de acciones entre accionistas, respetando la legalidad vigente.

6. Instauración de acciones que promuevan mejoras para la afición, potenciar la historia y su difusión desde dentro del club, favorecer el acceso de los niños y niñas al Estadio, la incorporación de nuevos sevillistas de base al accionariado

y su potenciación, así como, la renovación y fortalecimiento del Área Social del club.