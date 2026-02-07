Machín: "El Sevilla, en los últimos tiempos, ha mirado más para abajo que para arriba"

El soriano recuerda que el conjunto nervionense que él dirigía "iba líder en solitario en la jornada 13 y había estado el 90% de las jornadas en Champions"

"Tengo un muy buen recuerdo del Sevilla; sigo manteniendo relación con con gente con la que hice amistad allí y la verdad es que tengo un recuerdo muy grato de de la afición, porque desde el primer momento me acogió muy bien. Me sentí un entrenador muy respetado. Incluso, conociendo la ciudad, hubo otro aspecto que me llamó mucho la atención, no sólo por la afición sevillista, sino también en la calle, donde la gente del Betis con la que me cruzaba era bastante agradable, así que tengo un buen recuerdo, aunque las circunstancias de mi cese fueron un poco curiosas", rememora Pablo Machín en su charla con 'ABC' antes del Sevilla FC-Girona FC de este domingo.

El que fuera míster de blanquirrojos y rojiblancos rememora su adiós a finales de la 2018/2019: "Me destituyen habiendo estado el 90% de de las jornadas en Champions y después de una pequeña mala racha que nos condujo a posiciones de Europa League, que creo que, bueno, visto con perspectiva, era una posición que ya se podía considerar aceptable para aquel Sevilla. Son momentos, circunstancias, dinámicas... No sé si habrá ocurrido muchas veces, pero nuestro Sevilla FC iba líder en solitario en la jornada 13, por delante del Barcelona. Le habíamos ganado con autoridad al Real Madrid allí en el Sánchez-Pizjuán. Pero, bueno, a veces el hecho de ir muy bien, quizá por encima de unas posibilidades reales, puede generar falsas expectativas; luego, se juntan también otro tipo de circunstancias alrededor, que se llevan muchos años padeciendo; un caldo de cultivo en el que al final, casi siempre, el entrenador tiene que asumir responsabilidades que no todas le corresponden a él".

Demasiados entrenadores tras "aquel oasis en el desierto que supuso la UEL que consiguió milagrosamente 'Mendi'"

Sobre el carrusel de entrenadores tras el adiós de su sucesor, Julen Lopetegui, pasa palabra: "Es una situación que se debe analizar más desde dentro. Yo hace tiempo que salí y tengo máximo respeto por todos los profesionales que han pasado y que están todavía. El Sevilla, en los últimos tiempos, es un equipo que está mirando mucho más para abajo que para arriba. Aquel oasis en el desierto que supuso la Europa League que consiguió milagrosamente 'Mendi' fue fruto de un buen trabajo que hizo, fruto también de su sapiencia de muchos años en clubes que no estaban llamados a competir por grandes cosas, pero que sí eran competitivos y conseguían los objetivos muchas veces".

Pero, desgraciadamente, fue flor de un día y también la de José Luis Mendilibar a orillas del Guadalquivir se acabaría secando: "Llevó esa receta a un club que estaba acostumbrado o que pensaba que iba a estar peleando por puestos de privilegio y que la realidad del fútbol le puso en que tenía que salvar esa categoría. Ahí fue un gran acierto el contratar a un entrenador que conociera LaLiga y con experiencia, y luego seguramente también, con esa pizca que siempre se necesita de fortuna, se consiguió la Europa League. A partir de ahí el club sí que es verdad que ha ido mirando más para abajo que para arriba".

Su 'crítica' a Almeyda: "Las marcas hombre a hombre no se llevan o no están tan de moda"

"Tuvo experiencia como jugador, aunque el fútbol que él vivía como jugador poco tiene que ver con el de hoy. Almeyda está implantando sus ideas, está siendo fiel, seguro que está intentando sacar el máximo rendimiento a la plantilla que tiene. Entiendo todos los fichajes que han ido haciendo, pues el club pensaba que tenía un nivel alto y que todavía pueden dar más, pero la realidad del fútbol, partido tras partido, por más que sean dinámicas de que un resultado pueda hacer variar el pensamiento, sobre todo el de la afición, creo que es necesario tener una línea clara de trabajo, creer en este caso en el entrenador, en la plantilla que se ha confeccionado. Las notas se ponen a final de temporada. Creo que Almeyda tiene un estilo particular. Sí que es verdad que las marcas hombre a hombre no se llevan o no están tan de moda en el fútbol de aquí, pero es la forma de jugar que tiene y seguro que es la mejor que él cree para sacar rendimiento a la plantilla y conseguir victorias", apunta Machín.

Su previsión del duelo entre sus dos ex conjuntos: "Quizás el Girona tenga un poco más de confianza"

"Están en muy poca diferencia de puntos. Quizá el Girona parece pueda tener un poco más de confianza, pero en el fútbol la necesidad es súper importante y muchas veces determinante, y creo que el Sevilla necesita conseguir la victoria después de un mal resultado fuera de casa en Mallorca. Va a tener la ayuda de su afición como siempre, que ahí sí que tengo muy claro que es ese jugador número 12 que, por más que los resultados vayan mal o haya crispación institucional, los aficionados siempre ayudan al equipo. Quizá el partido también pueda estar condicionado por las inclemencias meteorológicas, que no sé si impedirán que el Girona pueda realizar el fútbol combinativo que normalmente hace. Eso puede ser también aprovechable por la agresividad que suele tener el Sevilla y la intensidad, sobre todo a la hora de de hacer una buena presión y jugar esas contras en las que ellos sí que son muy peligrosos. Pero el fútbol es imprevisible muchas veces, así que veremos qué nos da el partido. Ojalá sea bueno y podamos disfrutarlo", asegura el soriano sobre el duelo de este domingo.

Le tira un poco más Girona: "Aquí estamos bastante a gusto; la estabilidad de la familia era importante"

"Me quedé a vivir en Girona después de las cinco temporadas que estuve en el equipo (le ha empatado Míchel Sánchez ahora) y, aunque siempre he viajado para entrenar, lo he hecho sólo porque te permite estar más centrado en lo que es tu profesión, que es el fútbol. El trabajo de entrenador te absorbe mucho, así que decidí que la estabilidad de la familia era importante. En Girona estamos bastante a gusto, contentos con los colegios, con la gente tan cercana; la verdad es que se vive muy bien", admitía el míster soriano, que arrancó su carrera en el CD Numancia, pero que sigue afincado en un escenario cuyo club dejó hace casi seis años, pasando luego por el Sevilla FC y otros siete destinos. Quizás eso desequilibre la balanza hacia los catalanes.