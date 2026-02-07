Así queda el medallero de los Juegos de Invierno 2026, tras la primera jornada en Milano Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno han repartido las primeras medallas de la competición en este día 7 de febrero, el inicio de un camino que durante dos semanas va a convertir Italia en el centro del mundo del deporte

Después de la maravillosa ceremonia de inauguración de ayer viernes, los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milano Cortina han repartido sus primeras medallas este sábado, primer día oficial de competición, aunque el curling se dispute desde el miércoles. La jornada ha tenido de todo, con sorpresas, victorias emotivas y especialmente mucho protagonismo local, demostrando los italianos que están llamados a hacerse notar y mucho en sus JJOO. Tanto que salen de este punto de partida con tres medallas, una de oro, otra de plata y otra de bronce. Y lo mejor de todo es que este es solo el principio,

La gran historia: Francesca Lollobrigida

La italiana Francesca Lollobrigida ha conseguido ganar los 3000 metros lisos de patinaje de velocidad, justamente el día en el que cumplía 35 años y ante su público. Con un brutal 3:54:28, nuevo récord olímpico, la veterana transalpina ha arrasado, superando en más de dos segundos a la noruega Ragne Wiklund y la canadiense Valerie Maltais, que la acompañarán en el podio.

Suiza se lleva el descenso masculino

La primera gran batalla de estos JJOO ha llegado en el descenso masculino. El suizo Franjo von Allmen ha ganado la medalla de oro con un tiempo de 1:51.61, logrando la gloria en su debut en unos Juegos Olímpicos. En un final de infarto, la plata se queda en casa gracias al italiano Giovanni Franzoni, quien detuvo el crono en 1:51.81 para firmar un estreno soñado. El podio lo completa el mítico italiano Dominik Paris con 1:52.11, logrando un bronce heroico que sabe a redención al ser su primera presea olímpica en cinco ediciones disputadas. La gran sorpresa de la jornada fue la caída del podio de Marco Odermatt, quien finalizó cuarto, cediendo el trono ante el empuje de la nueva generación.

Dominio asiático en snowboard big air

El japonés Kira Kimura, debutante en unos Juegos, se llevó el oro en la categoría masculina de la prueba de snowboard big air. Mientras otro nipón como Ryoma Kimata se subió al segundo cajón del podio con 171.50 puntos. El bronce, para completar el podio asiático, fue para el chino Yiming Su, con 168.50 puntos. El hasta ahora campeón olímpico de la modalidad, cuarto en la clasificación, aspiraba a revalidar su título, pero, a pesar de un buen inicio con el primer truco, no fue capaz de superar a la dupla japonesa.

Las nórdicas mandan en Skiatlón

Suecia ha dictado una cátedra de potencia y resistencia en el esquiatlón 10 km + 10 km. Frida Karlsson ha destrozado el cronómetro con un tiempo de 53:45.2, proclamándose campeona olímpica tras una exhibición de dominio absoluto en la nieve. El éxito sueco ha sido total con la llegada de Ebba Andersson, plata a 51 segundos de su compatriota, mientras que la noruega Heidi Weng ha rescatado el bronce para completar un podio puramente nórdico.

Sorpresa en los saltos de esquí femeninos

La eslovena Nika Prevc, la gran dominadora de los saltos de esquí y principal favorita, 'sólo' capturó la medalla de plata, pues se convirtió en campeona olímpica la noruega Anna Odine Ström, que saltó 100 y 101 metros y ganó con 267,4 puntos, sólo nueve décimas más que Prevc, que completó un intento de 98 en la primera manga y saltó 99 metros y medio en la segunda; que no alteró los tres primeros puestos de la primera. La japonesa Nozomi Maruyama fue tercera con 261,8 puntos.