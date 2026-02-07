La España de siempre recupera el cetro del futsal europeo

La selección española ha alzado la Eurocopa de fútbol sala tras batir a la gran favorita, Portugal, en una gran final, recuperando el título y vengando la derrota que le infligió el equipo luso en 2022

España es campeona de Europa de fútbol sala. Después de un torneo perfecto los de Jesús Velasco se medían a la todopoderosa Portugal, campeona de las dos últimas ediciones, en la final y allí han conseguido recuperar su cetro, dominando de principio a fin gracias a un magistral Antonio Pérez. El cierre del Barça, MVP del torneo, anotó tres de los cinco goles españoles y dio una asistencia, poniendo la guinda al 5-3 que certifica el gran momento del futsal español, que tras mucho tiempo sufriendo varapalos en los grandes torneos, ha vuelto a tocar la gloria.

Una España superlativa

De una final europea se puede esperar ver a dos equipos tensos, limitando errores en el inicio y buscando asumir los mínimos riesgos posibles. Sin embargo, si algo tiene el fútbol sala es la volatilidad y con el talento que atesora el equipo español esto se multiplica. Por eso mismo no fue una sorpresa cuando un jugadón de Pablo Ramírez dejó solo a Antonio Pérez que hiciera el primer gol del partido a los dos minutos. El cierre del Barça se ha destapado en el gol en este torneo y además en esta final ha estado acompañado de Raya, que hizo el segundo un minuto después.

La alegría de los de Jesús Velasco era total, con dos goles por delante y mucho tiempo por jugar, aunque enfrente estaba la todopoderosa escuadra lusa, demasiado acostumbrada a empezar perdiendo -hasta tres veces en esta Euro-, por lo que no se han puesto nerviosos e igual de rápido que perdían, han conseguido el empate. Afonso Jeús y Gois han dado la réplica y desde ese momento la final ha entrado en una momento de tensión, sin ocasiones y con un juego bronco, que solo se ha roto en los instantes finales, cuando quizá más apretaba Portugal, pero un error de Erick cometiendo la sexta falta lusa, ha dado un doble penalti a España y, con mucha suerte, Antonio ha anotado el tercero para dar ventaja a España al descanso.

La falta de acierto da un susto a España

A la vuelta de vestuarios la historia no fue muy diferente. España dominaba, pero el acierto del que hicieron gala los de Velasco en la primera parte no llegaba. Un gran Bernardo y algunos errores extraños evitaron que la ventaja creciera. Al final fue Portugal, por mediación de Pauleta, la que puso el empate, dejando sobre la mesa un nuevo partido de apenas 10 minutos. El equipo español estaba dominando, pero no había premio, hasta que llegó el de siempre, un Antonio que ha terminado siendo el MVP del torneo y que ha logrado un hattrick perfecto tras un gran pase de Cecilio.

Con el 4-3 Portugal necesitaba remontar y se lanzó a la desesperada, portero-jugador mediante, a por el empate. Pero el muro español, un Dídac muy estable y la falta de acierto, lo hicieron imposible, de hecho, una contra terminó con Adolfo poniendo el 5º y certificando el triunfo. España vuelve a alzar el cetro continental y triunfa en el primer gran torneo de Jesús Velasco al frente del barco nacional.