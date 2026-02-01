Así quedan las semifinales del Europeo de Fútbol Sala Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada de hoy 1 de febrero

Tras dos apasionantes jornadas de cuartos de final ya tenemos a las cuatro selecciones que se disputarán el cetro europeo, entre ellas España

El Europeo masculino de fútbol sala entra en su fase decisiva con solo cuatro selecciones en la pelea por el título, lista que ha quedado completada una vez que España se ha impuesto con claridad a Italia por 4-0. ¿El nombre de los otros tres semifinalistas? Francia, Croacia y Portugal.

Empezando por el final, tenemos a una selección española que bajo los designios de Jesús Velasco cuenta todos sus partidos por victorias, habiendo encajado un solo tanto en lo que llevamos de campeonato. Con tal carta de presentación, no sorprende que hayan dado buena cuenta de los transalpinos sin sufrimiento alguno para citarse ahora con Croacia en semifinales.

Respecto al partido ante los italianos no podemos dejar sin destacar la enorme actuación de Antonio Pérez, máximo goleador del torneo para España con cuatro tantos, de los cuales dos han sido ante los transalpinos para ser nombrado MVP del encuentro. Así ha explicado lo vivido durante el partido.

"Sabíamos que hoy era un partido a vida o muerte y el equipo ha estado metido en el partido desde el principio. Podía haber sido un resultado más amplio, pero estamos contentos. Ahora tenemos que descansar y centrarnos en el encuentro de semis ante Croacia. Hago todo lo que puedo y estoy muy contento por los dos goles. Pero como digo siempre, lo importante es el equipo", sentencia.

Portugal sigue arrasando

El vigente campeón europeo, Portugal, mantiene su línea de excelencia en el campeonato disputado en Eslovenia. Con Bélgica como rival en cuartos de final, y pese a empezar por detrás en el marcador, los lusos sacaron todo su potencial a relucir para acabar resolviendo por un rotundo 8-2.

El rival en semifinales de la vigente campeona será una Croacia que ganó sin apuros a Armenia por 0-3 y que ahora tiene el reto de dar la sorpresa ante el gran favorito para levantar el título en Liubliana.

Resultados de cuartos de final del Europeo masculino de fútbol sala

Francia 4-2 Ucrania (decidido en la prórroga)

Armenia 0-3 Croacia

Portugal 8-2 Bélgica

España 4-0 Italia

Emparejamientos y horarios de los partidos de semifinales del Europeo masculino de fútbol sala

España - Croacia: miércoles 4 de febrero a las 17:00 horas

Francia - Portugal: miércoles 4 de febrero a las 20:30 horas

El choque por el tercer y cuarto puesto del campeonato de Europa tendrá lugar el sábado 6 de febrero a las 17:00 horas, mientras que la gran final tendrá lugar ese mismo día a las 19:30 horas. Recordemos que el torneo se disputa en Liubliana (Eslovenia), siendo los partidos en el Arena Stozice.