España fulmina a Italia para meterse en semifinales del Europeo

Con una excelente actuación de Antonio Pérez –2 goles y 1 asistencias–, los chicos de Jesús Velasco derrotan a los transalpinos con firmeza y ahora se citan con Croacia en semifinales

¡Con una autoridad insultante! Así se ha impuesto España a Italia en los cuartos de final del Europeo de fútbol sala, demostrando que lo anunciado –ir a por todas como si fuese una final– se ha traducido en un encuentro serio, y por momentos trepidante, en el que los chicos de Jesús Velasco han terminado venciendo por 4-0.

Si algo tiene la selección española es que te juega los 40 minutos sin sufrir altibajos. Como un reloj suizo, golpea una y otra vez hasta derribar a su rival, y cuando lo consigue repite el sistema para ir dando pasos firmes hacia la victoria. Pues bien, justo eso han hecho con una escuadra transalpina a la que no han dado opción alguna para citarse en semifinales con Croacia.

Gracias a su movilidad y velocidad, España pasó los primeros minutos del encuentro llegando a la portería rival hasta estar a punto de poderse por delante a los siete minutos, momento en el que Antonio Pérez estrelló el balón en el travesaño. No entró, pero fue un aviso de lo que llegaría poco después, exactamente a los 11 minutos, cuando el propio Pérez asistió a Cortés para el 1-0.

Tal tanto dio tranquilidad a los españoles, que justo antes del descanso doblarían la ventaja con un gol de Antonio Pérez con una espectacular vaselina que ponía el 2-0 y dejaba a los italianos cariacontecidos, ya que apenas habían tenido opciones ante una España muy dominante.

Salvatore Samperi tenía razón con España

El entrenador italiano, Salvatore Samperi, señaló antes del partido que su equipo tendría que estar perfecto durante 40 minutos si quería ganar a España. Pues bien, a poco que se despistaron se llevaron dos goles y ya metidos de lleno en la segunda parte la historia se repitió.

Primero fue Antonio Pérez, a los 25 minutos, quien certificaba su doblete. Poco después Turmena mandaba al poste el que podría haber sido el primer gol de Italia; y ya a los 36 minutos, y aprovechando el portero-jugador que pusieron los azzurri, Cecilio clavaba el definitivo 4-0. Sí, fue un ejercicio de superioridad y control de una España que quiere hacerse con el cetro europeo.

Antonio Pérez, satisfecho con lo ofrecido

Antonio Pérez, autor de dos goles (cuatro en el campeonato) y MVP del encuentro, subraya lo concentrados que han estado de principio a fin ante los italianos.

"Sabíamos que hoy era un partido a vida o muerte y el equipo ha estado metido en el partido desde el principio. Podía haber sido un resultado más amplio, pero estamos contentos. Ahora tenemos que descansar y centrarnos en el encuentro de semis ante Croacia. Hago todo lo que puedo y estoy muy contento por los dos goles. Pero como digo siempre, lo importante es el equipo", expresa.

Ficha técnica:

4. España: Dídac, Rivera, Mellado, Cortés y Adolfo-cinco inicial- Cecilio, Ricardo, Antonio, Raya, Pablo Ramírez, Rivillos, Gordillo, Novoa y Chemi.

0. Italia: Bellobuono, Musumeci, Rossetti, Motta y Calderolli -cinco inicial-, Podda, Pulvirenti, Fortini, Liberti, Merlim, Turmena, Barichello y Dalcin.

Árbitros: Julien Lang y Victor Chaix (Francia). Amonestaron al italiano Musumeci.

Goles: 1-0. Min 12. Cortés. 2-0. Min. 20 Antonio Pérez. 3-0. Min 26. Antonio. 4-0. Min 36. Motta, en propia puerta.

Incidencias: Partido de cuartos de final disputado en el Arena Stozice (Liubliana, Eslovenia).