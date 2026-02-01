Getafe - Celta de Vigo, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

El conjunto de Bordalás recibe al de Claudio Giráldez en mitad de una crisis de resultados, por lo que intentarán lograr los tres puntos que le alejen de la zona de descenso del campeonato doméstico

Por un lado, el Getafe viene de empatar ante el Girona y de perder contra el Valencia, por lo que los de Bordalás se sitúan decimosextos con 22 puntos en la tabla de LaLiga EASports.

Por otro lado, el Celta de Vigo cayó derrotado ante la Real Sociedad pero logró vencer a Rayo Vallecano . De esta manera, los de Giráldez son séptimos con 32 puntos en la clasificación de LaLiga.

Getafe y Celta de Vigo se ven las caras hoy en El Coliseum, en el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. De esta manera, los de Bordalás llegan necesitados de puntos, tras no poder lograr la victoria en los primeros cuatro partidos del campeonato doméstico en 2026. Por ello, el conjunto azulón afrontará el partido con el objetivo de conseguir los tres primeros puntos del año. Por otro lado, el equipo de Claudio Giráldez viene de empatar en el duelo de la UEFA Europa League, con el estreno y gran gol de Fer López en Belgrado.

Bordalás, ante la primera victoria de 2026

De esta manera, José Bordalás apuntó, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Celta de Vigo, los errores y el análisis de los últimos partidos: "Lo hemos analizado y hablado seriamente. Entendemos que debemos corregir errores porque nos han golpeado en los instantes finales de varios partidos. Esto forma parte del fútbol, pero no podemos permitirnos estas desatenciones, especialmente con los problemas que estamos teniendo de cara al gol. Lo importante es aprender de los fallos y el equipo está muy mentalizado para que no vuelva a ocurrir".

Además, sobre los fichajes, que podrían comenzar de inicio hoy, destacó Bordalás que "vienen con mucha ilusión y nos están aportando energía, algo muy necesario para el grupo. Son jugadores con ganas de ayudar a sus compañeros y al equipo. Aunque les falta algo de ritmo competitivo porque no han dispuesto de muchos minutos en lo que va de temporada, su trabajo y su actitud están siendo muy positivos para nosotros". En este sentido, cabe recordar que el Getafe que ha perdido dos partidos en este comienzo de año y ha empatado otros dos, por lo que el conjunto azulón se sitúa decimosexto con 22 puntos, empatado con el Rayo Vallecano, que acaba de perder contra el Real Madrid.

Claudio Giráldez, a recuperar la senda del triunfo en LaLiga

Por su parte, Claudio Giráldez destacó el momento de forma de Fer López, que viene de hacer gol contra el Estrella Roja en Belgrado: "Tenemos que pensar que no somos más listos que los demás. Si no jugó en el Wolverhampton los minutos que pensábamos que podía haber participado, por alguna razón será del entrenador, de la adaptación, del nivel del equipo. No es Maradona, es importante que lo tengamos claro. Es un jugador que está en proceso de completarse, de ser cada vez más fuerte y mejor. Si esperamos que en todos los partidos va a meter un gol por la escuadra y en cada pelota que coja irse de cinco, nos equivocamos".

Además, el Celta de Vigo viene de perder en LaLiga EA Sports contra la Real Sociedad, pero lograron anteriormente tres victorias consecutivas ante el Valencia, Sevilla y Rayo Vallecano, por lo que intentarán conseguir los tres puntos y buscar los puestos europeos, donde se encuentran equipos como el Real Betis, Espanyol o Villarreal, además de Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona.