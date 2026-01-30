Bordalás, sobre firmar nuevos refuerzos: "Estamos abiertos a cualquier posibilidad de aquí al cierre del mercado"

El entrenador del Getafe ha valorado el partido del próximo domingo ante el Celta de Vigo de Claudio Giráldez, además de las opciones del conjunto azulón en lo que resta de esta ventana invernal de traspasos

El Getafe recibirá el próximo domingo al Celta de Vigo en El Coliseum, en el duelo que corresponde a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. El conjunto de Bordalás llega tras empatar ante el Girona en Montilivi, además de caer derrotado frente al Valencia y Real Sociedad. De esta manera, el técnico ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar, entre otros temas, cómo se han adaptado los nuevos fichajes y ha señalado la vuelta de Abqar, que lleva sin poder jugar desde el pasado 18 de diciembre.

Bordalás resta importancia a la cantidad de partidos del Celta de Vigo

Por un lado, Bordalás ha comenzado la rueda de prensa apuntando la vuelta de Abqar: "Hay buenas noticias porque los jugadores están bastante bien. Quizás algunos no lleguen para este encuentro, pero en el caso de Abqar, ya está trabajando con el grupo. Estamos contentos por ir recuperando a futbolistas importantes que habíamos perdido. Veo al equipo con energía y muy enchufado. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido del domingo para intentar hacer feliz a nuestra afición". Además, sobre los detalles a corregir, el técnico del Getahe ha afirmado que lo han "analizado y hablado seriamente. Entendemos que debemos corregir errores porque nos han golpeado en los instantes finales de varios partidos. Esto forma parte del fútbol, pero no podemos permitirnos estas desatenciones, especialmente con los problemas que estamos teniendo de cara al gol. Lo importante es aprender de los fallos y el equipo está muy mentalizado para que no vuelva a ocurrir".

Por otro lado, Bordalás fue preguntado por la posibilidad de que el partido del Celta en Europa League les pueda salir caro a nivel físico: "No creo que influya en absoluto. El Celta tiene una plantilla amplia y es un club que ha crecido mucho en las últimas temporadas, confeccionando un equipo para pelear por Europa. Será un partido tremendamente complejo, como cualquier encuentro en nuestra liga. No podemos pensar que les vaya a pasar factura el cansancio. De nada sirve lo hecho anteriormente ni lo que vaya a suceder en el futuro. Tenemos que centrarnos única y exclusivamente en el partido del próximo domingo".

Bordalás y las "limitaciones" del Getafe en el mercado de fichajes

Además, Bordalás habló de los nuevos fichajes que ha firmado el Getafe: "Vienen con mucha ilusión y nos están aportando energía, algo muy necesario para el grupo. Son jugadores con ganas de ayudar a sus compañeros y al equipo. Aunque les falta algo de ritmo competitivo porque no han dispuesto de muchos minutos en lo que va de temporada, su trabajo y su actitud están siendo muy positivos para nosotros". El entrenador del equipo azulón ha señalado la dificultad de cada encuentro de LaLiga: "Sufrir vamos a sufrir todos, no cabe duda. Solo hay que ver cómo está la liga, el potencial de los equipos y la igualdad que existe. Hace pocas semanas estábamos en la zona media y, antes de jugar en Girona, estábamos en descenso. Va a ser muy duro hasta el final, pero el equipo acabó con buenas sensaciones el último día".

Por último, Bordalás afirmó, sobre el mercado invernal, que "el club tiene sus limitaciones y la dirección deportiva ha hecho un trabajo excepcional dadas las posibilidades económicas. Han traído lo que han considerado que más podía ayudarnos. Estamos abiertos a cualquier posibilidad de aquí al cierre del mercado que pueda ajustarse a las necesidades del equipo y a nuestra realidad financiera.