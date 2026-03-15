Atleti y Getafe chocan por la expulsión de Abqar: del "es una estupidez" al "si lo digo no estaría bien para los niños"

Tras el choque del Metropolitano cada equipo tenía una versión bien distinta de la jugada polémica del partido que supuso la roja al marroquí, mientras que su compañero Djene lo defendió, Musso apoyó la decisión del árbitro

La expulsión de Abdel Abqar en el Atlético de Madrid-Getafe está trayendo cola. El propio futbolista se ha defendido asegurando que en ningún momento su intención fue tocarle la entrepierna a Sorloth. "Quiero dejar claro que no fue mi intención tocar en esa zona al jugador. En el fútbol nos tocamos, chocamos, pero no he pensado tocarle esa zona. En el vídeo se ve claro que no estaba mirando para tocarle ahí. Juró que no pensé en tocarle, quería chocarle como pasa en el fútbol. Lo que ha visto el árbitro, ha visto que quería tocarle ahí, pero no fue mi intención. Juro por mi familia que no quería tocarle ahí", explicaba el futbolista a los micrófonos de Movistar+.

"Si ves el vídeo no le miro y mi mano le quiere tocar la barriga, como en ocasiones que toco al adversario para saber dónde está. Lo quiero dejar claro que no quería tocarle ahí", añadía el marroquí. Una versión que apoyó Bordalás en rueda de prensa así como su compañero y capitán Djené.

"No lo vi bien, pero me ha dicho que... No lo quiero decir. No lo quiero comentar aquí porque no lo vi. Explicar esto... No lo voy a explicar, si lo digo no estaría bien para los niños", dijo el togolés que lamentó también que el árbitro no viera "un pisotón fuerte" a uno de sus compañeros.

Para Musso, es una "estupidez" y el árbitro hizo "bien en expulsarlo"

Sin embargo, una visión muy distinta tienen de la misma acción en el lado rojiblanco. Prueba de ello fueron las palabras de Juan Musso, que ayer fue titular en la portería en lugar del lesionado Jan Oblak.

"Lo vi en la tele, en la pantalla. Es una tontería, son cosas que se hacían hace 30 años. Hizo bien el árbitro en expulsarlo y no premiar al que provoca castigando al que reacciona, que fue Sorloth. Sorloth reacciona ante una cosa que es una estupidez e hizo muy bien el árbitro en expulsarlo y no penalizar a Sorloth. Son cosas que se quieren pasar de vivos y no hacen gracia a nadie. Esas cosas no tienen lugar", explicó el argentino también tras el partido.

En otro orden de cosas, el portero también destacó el golazo de Nahuel Molina. "Increíble. Feliz por él, es mi hermano, me alegra mucho y ojalá que lo haga más seguido", reconocía el cancerbero, que también valoró su gran actuación personal: "Me siento bien, muy cómodo en este grupo y este equipo. Me siento orgulloso de pertenecer al Atleti y cuando me toca poder ayudar me voy a mi casa feliz, sobre todo cuando se gana".

Por último, sobre el choque del próximo miércoles en Londres frente al Tottenham, donde acuden con tres goles de ventaja para clasificarse a los cuartos de Champions, Musso dijo: "Siempre es importante ganar. Nosotros pensamos y sostenemos que las victorias traen victorias y todo es importante para seguir prendidos en el campeonato y de cara a lo que viene también".