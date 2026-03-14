Atlético de Madrid - Getafe, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga entre Atleti y Getafe desde el Metropolitano...

El Atlético de Madrid recibe este sábado al Getafe en un partido donde ambos luchan por sus respectivos objetivos. Por un lado, el Atleti, tras golear al Tottenham 5-2 en la ida de los octavos de final de la Champions League, tiene la misión de prolongar sus buenas sensaciones en LaLiga con la posibilidad de auparse hasta la tercera plaza en solitario tras el empate anoche del Villarreal. Para ello deberá superar a un Getafe que llega enrachado al Metropolitano tras ganar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y al Betis en el Coliseum, lo que le ha permitido coger oxígeno en su lucha por la salvación y colocarse en una cómoda novena plaza.

Simeone no podrá contar con Jan Oblak, baja de última hora para el duelo por una "distensión muscular" en el costado sufrida en el entrenamiento de este viernes. Tampoco está Pablo Barrios, uno de sus futbolistas más trascendentales, que ha sufrido una nueva lesión muscular. Por su parte, Bordalás sólo tiene baja segura por lesión de Abu Kamara, mientras que Juanmi Jiménez, Borja Mayoral y Davinchi son duda. Los tres se han recuperado de sus lesiones, ya se entrenan con el grupo aunque Bordalás no quiere forzarlos y no han sido incluidos en la convocatoria.