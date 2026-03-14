Bordalás, sobre la expulsión de Abqar sobre Sorloth: "En ningún momento he visto que le echara la mano a la entrepierna"

El técnico del Getafe compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar la derrota ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, con el tanto solitario de Nahuel Molina en la primera parte

El Getafe cayó derrotado en su visita al Atlético de Madrid en el Metropolitano, en el encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Los de Bordalás rompieron una buena racha de dos victorias consecutivas, que les deja en la novena posición de la tabla del campeonato doméstico con 35 puntos, empatado con la Real Sociedad o Athletic Club. De esta manera, el técnico del conjunto azulón compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el 'pinchazo', además de la roja Abqar en la segunda parte.

Bordalás ofrece su valoración por la expulsión de Zaid Romero

De esta manera, Bordalás ha valorado la derrota frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano: "El equipo ha ido de menos a más. Entramos regular al partido. El Atleti es un equipo que tiene un potencial ofensivo increíble, tremendo, y se pusieron muy pronto por delante. Al equipo le ha costado bastante estar a gusto, pero poco a poco hemos ido mejorando. Entramos al segundo tiempo muy bien, con una ocasión de Martín Satriano y haciendo una presión alta con la intención de empatar. Está claro que esa expulsión nos ha condicionado mucho el transcurrir del segundo tiempo. Sí he visto la jugada, he querido verla. De lo que se había comentado a lo que yo he visto, creo que Abqar tiene razón".

En este sentido, Bordalás ha querido explicar detalladamente cómo ha visto la expulsión de Abqar: "En ningún momento está mirándole a Sorloth, están forcejeando durante todo el partido, lo típico entre un delantero y un defensor. Sin mirar, intenta estirarle de la camiseta y le agarra del pantalón, pero en ningún momento he visto que le echara la mano a la entrepierna como se ha comentado. Nunca había visto una expulsión de este tipo. Lo que me ha sorprendido es la no expulsión de Sorloth, porque claramente golpea con el codo en el rostro de Zaid, haciéndole sangrar muchísimo, y creo que era la segunda roja. También ha habido una entrada sobre Mauro Arambarri, justo cuando la de Abqar y que todos en el estadio pensábamos que se estaba revisando, que ha sido a la altura de la rodilla y que podría haber sido roja".

Bordalás, sobre la figura de los árbitros

Bordalás siguió argumentando en rueda de prensa que Abqar no debió ser expulsado: "No le ha pellizcado, le ha cogido del pantalón. En la imagen no estamos hablando de fútbol antiguo o moderno. Hay lances de todo tipo en los partidos y, si queremos fijarnos en todo, tendríamos que expulsar a jugadores cada partido. Si estamos cuidando la integridad del jugador, la semana pasada hubo un manotazo en el cuello de Juan Iglesias y habría que haber expulsado al rival también. Hay contactos y situaciones, pero el fútbol es un deporte de contacto. No entiendo muchas veces cómo se interpretan estas cosas, porque estoy seguro de que en la acción sobre Mauro Arambarri y en la de Zaid, si hubieran sido acciones por parte del Getafe, nos hubiéramos quedado con dos jugadores menos".

Por último, Bordalás quiso felicitar a su equipo por el partido en el Metropolitano: "Lo que sí tengo que hacer es felicitar al equipo porque ha ido a por el partido en todo momento. Creo que ha estado a un grandísimo nivel. Incluso con uno menos, el equipo ha tenido ocasiones. Es verdad que el Atleti también las ha tenido porque nos ha contragolpeado muy bien al asumir nosotros riesgos, pero me voy orgulloso del trabajo de los jugadores. Este es el camino, han competido a un buen nivel. Estoy contrariado por el resultado adverso, porque estoy convencido de que, de no haber estado con un jugador menos, seguramente el resultado hubiera sido otro"