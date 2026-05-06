La continuidad de Bordalás en el Getafe es tema de conversación y Borja Mayoral se moja

El delantero de los azulones, apostó porque el técnico pueda decidir su futuro más allá del 30 de junio en el Coliseum. "Merece decidir"

Bordalás y su continuidad en el Getafe más allá del 30 de junio es uno de los temas que más preocupa en el cuadro azulón de cara a la próxima temporada. Bordalás está viviendo su segunda etapa en el Getafe y a falta de cuatro jornadas para que acabe LaLiga EA Sports, los azulones tienen posibilidades reales de estar jugando en Europa el próximo curso.

Pero Bordalás no tiene tan claro que vaya a seguir una vez que finalice su contrato y es que tal y como nos hicimos eco en ESTADIO Deportivo días atrás, el técnico ha sufrido mucho por los problemas de límite salarial que han tenido los azulones y que han derivado en una plantilla corta y con pocas posibilidades de hacer rotaciones en este tramo final de temporada. Este miércoles, uno de los pesos pesados del vestuario como Borja Mayoral fue preguntado al respecto sobre el futuro de Bordalás y apostó el delantero por dejarlo decidir por todo lo que le ha dado al club.

Borja Mayoral se moja sobre la continuidad de Bordalás en el Getafe

Borja Mayoral, que regresó el pasado fin de semana ante el Rayo Vallecano después de estar fuera por lesión desde el pasado 21 de diciembre, comentó cómo ha sido su relación con Bordalás en estos meses y demostró la cercanía del técnico con sus jugadores: "La relación con el míster ha sido cordial y muy buena. Me preguntaba semanalmente cómo iba y me decía que, hasta que no estuviera al cien por cien, no tuviera prisa, porque mis sensaciones son las que cuentan".

Preguntado Borja Mayoral sobre el futuro de Bordalás y su posible salida del Getafe, el delantero comentó el respeto que el técnico se ha ganado después de tanto tiempo y que por lo tanto le permite decidir su futuro con tranquiildad: "Respecto a lo que se habla de su salida, creo que, después de tantos años, se ha ganado el respeto para decidir su futuro. No sabemos qué pasará; supongo que pronto dirá algo, pero por todo lo que le ha dado al Getafe merece decidir".

El futuro de Borja Mayoral

Borja Mayoral tiene contrato con el Getafe hasta junio de 2027. El delantero dejó claro este miércoles que está centrado en acabar el curso lo mejor posible y llegado el momento ya pensará en el futuro: "Me encuentro bien. Mis últimos dos años han estado marcados por las lesiones, lo cual me frustra un poco por no haber podido alcanzar mi mayor rendimiento y ayudar más al Getafe. Me queda un año de contrato y mi idea es cumplirlo. Veremos qué pasa cuando acabe la temporada. He jugado muy poco este año, así que espero terminar con buenas sensaciones, compitiendo, y empezar de cero en la pretemporada".

Borja Mayoral en un partido de esta temporada con el Getafe

Por último dejó claro que el Getafe no está ni mucho menos de vacaciones. Los azulones son séptimos con 44 puntos y solo les separan tres del Celta de Vigo a falta de 12 por disputarse. Borja Mayoral apuesta por seguir peleando ya que entrar en Europa sería un éxito para los azulones teniendo en cuenta los problemas para confeccionar la plantilla que han tenido: "Estoy totalmente en desacuerdo con ellos. Es verdad que venimos de una derrota merecida; no estuvimos a la altura ni en el partido ni en la actitud. Quizás, si hubiéramos marcado el penalti, el encuentro habría cambiado. Pero si miras la clasificación, quedan cuatro partidos y matemáticamente es posible. Tenemos que afrontar lo que queda como finales. Mientras matemáticamente podamos alcanzar puestos europeos, pelearemos por ello. Conseguir otra plaza europea para un club como el Getafe sería algo brutal".