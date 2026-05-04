El futuro de Bordalás con el Getafe, en el aire

El técnico azulón, según ha informado Emilio Contreras del diario Marca, habría rechazado la oferta de renovación que le hizo el club madrileño el pasado verano para seguir hasta 2028. El motivo principal de esta decisión sería los problemas en la presente campaña con el límite salarial

Los días de Bordalás en el Getafe pueden estar llegando a su fin. El técnico del Getafe, que tiene a los azulones en plena pelea por clasificarse para competición europea durante el próximo curso, recibió el pasado verano una oferta de renovación por parte del club que preside Ángel Torres. Bordalás tiene contrato con el Getafe hasta el próximo 30 de junio por lo que si finalmente no se llega a un acuerdo de renovación, estaría viviendo sus últimos partidos al frente del conjunto afincado en el Coliseum.

Bordalás tendría desde el pasado verano una oferta de renovación hasta junio de 2028 sobre su mesa como propuesta realizada por el Getafe. Pero Bordalás, a pesar de que está en disposición de meter a los azulones en competición europea, habría decidido no aceptar la propuesta del Getafe según ha apuntado el periodista Emilio Contreras del diario Marca.

Bordalás dice 'no' a renovar con el Getafe

Bordalás habría decidido no acepta la oferta de renovación con el Getafe por los problemas que ha tenido el club azulón en relación al límite salarial. Es importante recordar que el Getafe arrancó esta 2025/26 sin apenas jugadores del primer equipo y provocando que Bordalás tuviese que sacar con su máximo ingenio, onces titulares para competir en LaLiga EA Sports.

A pesar de estos problemas con el límite salarial en el Getafe, Bordalás ha conseguido mantener al Getafe entre los 10 primeros a excepción del tramo del curso que va desde la jornada 20 hasta la 23 en el que se acercó peligrosamente a los puestos de descenso.

Desde entonces el Getafe de Bordalás volvió a reencontrarse con los buenos resultados y tras la derrota de este pasado domingo ante el Rayo Vallecano en el Coliseum, los azulones son séptimos a solo tres puntos del Celta de Vigo, sexto clasificado.

Bordalás habló claro de la realidad del Getafe

Tras caer ante el Rayo Vallecano, Bordalás fue sincero a la hora de hablar de la realidad de los azulones en comparación con los rivales que están peleando por entrar en Europa con el Getafe: "Pero la realidad es bien distinta; solo hay que ver las posibilidades que tiene el equipo que se enfrentaba a nosotros y las que tenemos nosotros".

Bordalás también se mostró comprensivo con la ilusión de los jugadores del Getafe y de la afición azulona: "Hemos estado clasificados ahí sextos durante varias jornadas y es normal que todo el mundo se ilusione. Y el equipo también, los jugadores también, todos, los técnicos, todos".

Prosiguió Bordalás analizando la complejidad de LaLiga EA Sports y recordó que no han podido hacer las rotaciones deseadas por contar con una plantilla corta: "Nosotros no hemos podido hacer, a lo largo del campeonato, los cambios y dar descanso a jugadores que otros equipos sí pueden hacerlo. Esto es muy difícil; la Primera División la estamos viendo: equipos que están peleando por el descenso, históricos, con plantillas increíbles. Y la verdad es que solo tengo palabras de felicitación hacia los chicos y hay que darle el mérito que tiene la temporada, que creo que es histórica".

Bordalás es historia del Getafe

Bordalás está viviendo su segunda etapa como entrenador del Getafe, la primera fue desde septiembre de 2016 hasta junio de 2021 en el que dirigió a los azulones en más de 200 partidos oficiales y donde logró clasificar quinto en Liga en la campaña 2018/19. Esta es la mejor clasificación histórica del Getafe en Primera y en su segunda etapa, está cerca de volver a meterse en Europa aunque por delante quedan cuatro jornadas en las que tendrá que pelear por la sexta plaza. Bordalás ha dirigido en más de 300 partidos oficiales al Getafe por lo que si finalmente no llega a renovar, su adiós sería tremendamente doloroso en el Coliseum.