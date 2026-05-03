Iñigo Pérez, contundente con el partido de Camello: "Va a salir en todas vuestras portadas"

El técnico del Rayo Vallecano compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar la victoria de los suyos en El Coliseum, que les deja undécimo en la clasificación con 42 puntos

El Rayo Vallecano salió victorioso de su visita al Getafe en El Coliseum. Los de Iñigo Pérez mostraron una gran versión frente al conjunto de Bordalás, que se vio sometido a la efectividad de los franjirrojos. Además, los visitantes en el día de hoy se llevaron el premio de los tres puntos gracias a los goles de Camello y Nteka.

De esta manera, Iñigo Pérez compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar la victoria del Rayo Vallecano, que les deja undécimo con 42 puntos, firmando prácticamente la permanencia en Primera División. Tras ello, el equipo franjirrojo pondrá el foco en el duelo del jueves ante el Estrasburgo.

Iñigo Pérez: "Muy orgulloso y emocionado, este resultado habla muy bien de todo el grupo"

En este sentido, Iñigo Pérez, tras la victoria ante el Getafe, explica que está "muy orgulloso y emocionado con el rendimiento de todos los jugadores durante toda la temporada. Acabas de decir la palabra inercia y una inercia tan potente como la que mantenemos ahora solo viene dada si se empuja y se hace fuerza".

Por esta razón, Iñigo Pérez elogia a sus jugadores: "Ellos vienen haciéndolo desde hace dos años para que el entrenador tenga la disponibilidad total y la tranquilidad de usar diferentes piezas, independientemente del rival, el campo o la competición. Que hayan encontrado hoy este resultado ante un rival tan difícil y tan bueno en su campo es muy meritorio y habla muy bien de todo el grupo".

Iñigo Pérez: "La solidez defensiva y el cero en la portería hacen que sea un partido prácticamente perfecto"

Por otro lado, Iñigo Pérez habló de la manera en la que se ha vencido al Getafe: "Cada partido es diferente y el análisis tiene que ser en base a lo que vemos. Hoy, de lo que más contento salgo es de la fase defensiva del equipo, porque sabemos que el Getafe te va a atacar continuamente y vas a tener que estar muy sólido, defendiendo bien muchísimas facetas del juego, ya sea juego combinado, centros al área o balón parado".

En este sentido, Iñigo Pérez apunta que el Getafe "maneja muchas partes en las que te pueden hacer daño. Entonces, haber podido tener solidez, tener el cero en la portería y luego ser capaces, cuando te dejan, de poder jugar, transitar y hacer daño, creo que hace que hoy sea un partido prácticamente perfecto".

Iñigo Pérez apunta a la permanencia en Primera División y el objetivo del Rayo Vallecano

Sobre la permanencia en Primera División, Iñigo Pérez afirmó que "creo que puede ser casi definitivo, pero no es definitivo. Hace dos temporadas te diría que con 42 nos salvaríamos, pero, dado cómo está la clasificación, no se puede fiar nadie, puesto que va subiendo el listón del puntaje y debemos estar preparados para seguir ganando".

Iñigo Pérez, que habló de la sanción a Isi en la previa, también comentó sus sensaciones con respecto al final de Liga: "Por lo menos, intentarlo, ir al proceso que viene dando éxito, la inercia que he comentado a Raúl: intentar ganar, ganar y ganar. Todos los puntos que sumemos ya nos quedarán pocos, pero creo que el objetivo está cerca, aunque no es matemático".

Iñigo Pérez: "Camello mañana saldrá en todas vuestras portadas"

Por último, Iñigo Pérez se deshizo en elogios con Sergio Camello, que marcó en Liga por tercer partido consecutivo: "Me alegro primero por la persona, porque al final el jugador, siempre digo, es un privilegiado de jugar al fútbol, tiene un montón de beneficios de todo tipo. El jugador necesita poco: mañana saldrá en todas vuestras portadas, en todos vuestros programas. Ya empezó en pretemporada con un nivel de forma que él sabe".

Por ello, Iñigo Pérez sentencia recalcando que se alegra "mucho porque está teniendo acierto. Hay muchas veces que haces este tipo de partidos, no marcas gol y se queda ahí un poco en el limbo. Entonces, que lo haya refrendado con gol y que encima lo podáis mañana expresar en vuestros programa, es muy bueno para él".