Iñigo Pérez carga contra la sanción a Isi Palazón: "Desmedida, desproporcionada e injusta"

El técnico del Rayo Vallecano, en la previa del encuentro contra el Getafe, fue contundente valorando el castigo que recibió el jugador murciano, de un total de siete partidos. Además, el entrenador del equipo franjirrojo habló sobre el momento de la plantilla tras ganar al Estrasburgo el pasado jueves

El Rayo Vallecano pone el foco en el encuentro contra el Getafe de este domingo en El Coliseum (16:15 horas). Por ello, Iñigo Pérez, como viene siendo habitual, ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación para valorar cómo llega su equipo a esta jornada número 34 de LaLiga EA Sports.

En este sentido, Iñigo Pérez se pronunció por la sanción que recibió Isi Palazón tras el partido ante la Real Sociedad. Por otro lado, el entrenador del Rayo Vallecano volvió a hablar de su futuro, a lo que afirmó que no ha "decidido nada", por lo que seguirán las dudas en torno a un técnico que apunta a dirigir al Villarreal.

El Rayo, ante un duelo clave: Iñigo Pérez pide "cambio de chip"

Iñigo Pérez explicó las sensaciones del equipo de cara al partido del Getafe: "El cambio de chip es obligatorio y urgente. A todos nos gustaría estar quietos en el momento del otro día. Esto es efímero. El partido del Getafe es crucial para el objetivo. El rival tiene unas características muy marcadas y es muy peligroso".

La mala noticia en el Rayo Vallecano continúa estando en las bajas, ya que Iñigo Pérez no recupera un efectivo para el encuentro en El Coliseum: "Mantenemos las conocidas. El resto, con fatiga acumulada como es normal. No varía mucho". Por ello, podría haber rotaciones en el equipo franjirrojo de cara al choque ante el Getafe.

Iñigo Pérez mantiene la incógnita sobre su futuro

Iñigo Pérez, que fue claro a la hora de hablar del descenso, fue preguntado por la mala racha del Rayo Vallecano en El Coliseum: "Hay un porcentaje importante de sugestión. Debemos obviar el dato e ir con el entusiasmo del jueves. Con tres puntos prácticamente nos daría para el objetivo y para nosotros es casi como un título".

Además, Iñigo Pérez quiso mantener la incógnita con su futuro: "Estoy en un momento inmejorable. Me encuentro bien. Es una temporada larga, con desgaste psicológico y físico, pero cuando realizas un trabajo que te gusta sobran excusas. Estoy pleno. Estoy feliz de vivir esto. No he decidido nada de mi futuro. Ni siquiera lo pienso. No avanzo a Estrasburgo y menos a un futuro aún más lejano".

Iñigo, firme con Isi: "Siete partidos me parece desmedido, desproporcionado e injusto"

Iñigo Pérez valoró el momento de forma de los de Bordalás, que ha hablado también en rueda de prensa: "Las dinámicas dice mucho de ambos grupos, de ambos equipos. Ellos se han recuperado de una manera extraordinaria y nosotros vamos en una línea ascendente. Nosotros debemos valorar esta situación. Sobreponernos es la clave".

Por otro lado, Iñigo Pérez se pronunció por la sanción que recibió Isi Palazón: "Una persona que tiene un historial impecable, que tiene documentos audiovisuales en los que, a pesar de haber sido perjudicados, defiende ayudar a los árbitros... La línea del club en general. Que Isi reciba siete partidos de sanción me parece desmedido, desproporcionado e injusto".

Por ello, el técnico del Rayo Vallecano fue muy contundente: "Hay que decirlo alto y claro. No se puede obviar. Aceptaremos lo que nos han dicho. Me consta que el club está poniendo todo de su parte para que esto se pueda reducir. Ojalá atiendan a razones porque es bastante claro".

Óscar Valentín apunta a estar disponible y Álvaro García evoluciona: Iñigo Pérez ensalza el compromiso del grupo

Sobre Óscar Valentín, Iñigo Pérez ha apuntado que "a priori ha podido librar la operación y está disponible, sabiendo que lo que tiene es importante. Estoy tranquilo porque Óscar es fiable".

De la misma manera, Iñigo Pérez habló del estado de Álvaro García: "Está en el campo y haciendo trabajos para poder ir avanzando. Vamos bastante justos al jueves, pero nunca sabes. Álvaro se conoce muy bien. Va mejorando y ojalá pueda estar disponible".

Iñigo Pérez, prudente con la temporada y rotundo con su plantilla: "Estoy muy orgulloso"

Por último, Iñigo Pérez quiso tener prudencia de cara a ponerle una nota al equipo: "Vamos a esperar unos días para adjetivar la temporada. Es muy buena y muy exigente en lo físico, lo psicológico... Me parece de mérito, pero vamos a esperar para el diagnóstico exacto. Necesito que sientan que aquí hay una persona que les quiere ayudar y se va a desvivir por eso".

Por ello, el técnico del Rayo Vallecano dejó claro que está "muy orgulloso de ellos y muy contento por su rendimiento. Carlos puede jugar de 11, 7, 9, 10... Él puede participar".