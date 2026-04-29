Iñigo Pérez lo tiene claro: "Prefiero perder una final que sufrir el dolor del descenso"

El técnico del Rayo Vallecano ha comparecido en la previa del partido de mañana jueves ante el Estrasburgo, correspondiente a la ida de semifinales de la UEFA Conference League

El Rayo Vallecano recibirá mañana jueves al Estrasburgo, en el encuentro correspondiente a la ida de semifinales de la UEFA Conference League. Los de Iñigo Pérez afrontan el importante partido europeo tras el empate del pasado sábado ante la Real Sociedad en Vallecas. Por ello, el técnico del equipo franjirrojo ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para compartir sus sensaciones previas.

En este sentido, Iñigo Pérez ha hablado de cómo se encuentra el equipo, de los nervios ante un partido de este nivel, así como las bajas para el choque de mañana, destacando a Luiz Felipe, que se pierde lo que resta de temporada, Randy y Álvaro García.

Iñigo Pérez, sobre el pronóstico del Rayo Vallecano - Estrasburgo

De esta manera, Iñigo Pérez comentó sus sensaciones sobre la eliminatoria: "Cuando termine os lo digo. No tengo claro el resultado. Desde un inicio hay que aprovechar la ida en casa. Si te dejan pegar primero debes utilizarlo. Otras cosa es que no sea suficientemente contundente. Pegamos primero y encajamos bien. Ellos vendrán aprendidos. A estas alturas, todos hemos sufrido y llevamos un camino largo".

Sobre los posibles nervios de cara a mañana, Iñigo Pérez apuntó que "no los tengo. Quizá un poco de temor, de esto del primer amor. Es algo positivo. No son nervios. El temor bien entendido es positivo. Queremos que todo empiece ya".

Iñigo Pérez destaca las bajas para el partido de Conference League

Iñigo Pérez explicó que "no ha tenido oportunidad de compartir conversaciones con nuestros aficionados. Encontramos similitudes con cómo se pusieron el otro día. Es un espejo claro de la efervescencia del barrio. Ojalá mañana aumentemos estas dinámicas. Hay que prender la chispa, la gente desea echar la gasolina".

Por otro lado, Iñigo Pérez destacó las bajas del Rayo Vallecano, que vienen de emparar ante la Real Sociedad: "Las de Luiz Felipe que se perderá el resto de temporada. Randy y Álvaro mañana no estarán. Augusto ha tenido buenas sensaciones. El resto todos con ganas. Este último entrenamiento es una liberación. Ya hemos estudiado. Nos enfrentamos a un equipo joven, con los mejores talentos del mundo".

Sobre el Estrasburgo, Iñigo Pérez ha afirmado que "tiene un fútbol muy ofensivo, con capacidad de desborde en cualquier línea. Eso genera cierto caos y nos obligará a defender bien. Va a ser un impacto fuerte de dos equipos que quieren el balón y el gol".

Iñigo Pérez y la emoción de un partido de semifinales de Conference League

Iñigo Pérez ha dejado claro que "mañana es un partido trascendental. Mi discurso siempre va en la misma dirección. Es fútbol. Lo que suceda mañana, aunque ganemos ampliamente, se decidirá en Estrasburgo. La parte mental tiene el 99% de importancia".

Iñigo Pérez, que perderá a Isi para los próximos partidos de Liga, se ha referido a la idosincrasia del Rayo Vallecano: "Somos muy diferentes. Hay una parte social que nos diferencia al resto, que nosotros queremos que se refleje en el campo lo que la gente siente o provoca. Desde que estoy en el Rayo, cuando voy y vengo al túnel de vestuarios siento cosas que jamás he sentido”.

Iñigo Pérez compara ganar la Conference con descender a Segunda División

De cara a la eurofia por el partido de mañana ante el Estrasburgo, Iñigo Pérez ha comentado que "hay que generar recuerdos, pero ya lo hemos conseguido. Hablamos de futuro y de pasado, pero lo más importante es tocar, vivir, ser, estar... Mañana habrá gente que en un mes o dos años no estará. No mirar adelante ni detrás”.

Por otra parte, Iñigo Pérez fue preguntado por la idea de ganar la Conference League o descender a Segunda División: "No barajo la posibilidad de un descenso. Prefiero perder una final que sufrir el dolor del descenso. Entiendo a la afición y también pensaría, a tope con la Hypermotion con un título en las vitrinas. Si podemos optar a ambos objetivos hay que intentar los dos".

Por último, el técnico del Rayo Vallecano ha concluido con otra valoración sobre la eliminatoria: "Las semis se juegan solas. Octavos y cuartos hace falta más del entrenador para saber que es importante. Va a ser un impacto fuerte entre dos equipos que ansían una final. Ellos porque son más jóvenes. Nosotros porque somos más veteranos y una final sería una guinda para la historia".