Isi recibe una dura sanción: el Comité de Disciplina, sin piedad

El futbolista del Rayo Vallecano fue expulsado en los últimos minutos del partido contra la Real Sociedad por protestar un posible penalti a favor de su equipo y por decirle supuestamente al árbitro José Luis Guzmán Mansilla que era un sinvergüenza. Insulto que fue reflejado en el acta por el colegiado andaluz

Isi Palazón, futbolista del Rayo Vallecano, no volverá a jugar en LaLiga al menos durante esta temporada después de que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no haya tenido ninguna piedad con el murciano. El atacante ha sido castigado con siete partidos sin jugar lo que provoca que no pueda ser tenido en cuenta por Iñigo Pérez, su entrenador, ya que restan cinco encuentros para que termine la Primera división. Dicha sanción viene por la tarjeta roja que Isi vio en el partido contra la Real Sociedad y por un insulto que supuestamente le hizo al árbitro José Luis Guzmán Mansilla y que quedó reflejado en el acta por el colegiado andaluz.

Isi, futbolista del Rayo Vallecano, sancionado con 7 partidos

Isi, futbolista del Rayo Vallecano, no podrá defender los intereses de su equipo en lo que resta de temporada y en los dos primeros encuentros de la siguiente temporada, siempre y cuando no prospere aluna reclamación, después de que el Comité de Disciplina de la RFEF lo haya sancionado con 7 partidos sin jugar. Se cumplen así los pronósticos ya que se esperaba una sanción ejemplar a Isi por parte de la organización por la expulsión y por un insulto que quedó reflejado en el acto del encuentro Rayo Vallecano - Real Sociedad disputado el pasado fin de semana.

Isi fue expulsado por el árbitro José Luis Guzmán Mansilla por protestar, en el descuento de la segunda parte, un posible penalti de Remiro sobre su compañero de equipo Ilias Akhomach. Tras ver la tarjeta roja, el atacante rayista se fue al vestuario pero según el colegiado lo hizo con insultos ya que supuestamente le llamó "sinvergüenza". Dicha palabra fue reflejada en el acta del partido y es por ello que recibe este castigo.

La sanción de Isi Palazón queda desgranada de la siguiente forma según la circular que ha proporcionado el Comité de Disciplina de la RFEF. El futbolista del Rayo Vallecano es sancionado con un partido por acumulación de amonestaciones en diferentes partidos según el Artículo 119. Por otro lado, el atacante del equipo vallecano acumula dos partidos más de castigo por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 (Artículo 127). Y, por último, Isi es sancionado con cuatro partidos más por insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas al/a la árbitro/a principal, asistentes/as o cuarto/a árbitro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 (Artículo 99). Todo sumado hace que Isi haya sido sancionado con 7 partidos de LaLiga sin poder jugar.

El Rayo Vallecano ha intentado rebajar esos últimos cuatro partidos de sanción por el supuesto insulto, pero el Comité de Disciplina de la RFEF ha castigado a Isi con ese número de encuentros dando la siguiente explicación: "En consecuencia, los hechos descritos integran, de un lado, una protesta constitutiva de infracción del artículo 127 del Código Disciplinario de la RFEF, sancionable con suspensión por dos partidos; y, de otro, una expresión insultante (“sinvergüenza”) constitutiva de infracción del artículo 99 del mismo texto normativo, sancionable con suspensión por cuatro partidos".