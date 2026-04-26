Isi se expone a una dura sanción tras quedar reflejado en el acta su insulto al árbitro

El atacante del Rayo Vallecano fue expulsado en la segunda parte, cuando había sido ya sustituido en el partido contra la Real Sociedad, después de haber protestado enérgicamente un posible penalti de Remiro a Ilias Akhomach al árbitro José Luis Guzmán Mansilla al que le dijo "eres un sinvergüenza"

Isi Palazón, uno de los mejores futbolistas del Rayo Vallecano, se expone a una dura sanción por ser expulsado y por sus insultos al árbitro José Luis Guzmán Mansilla el cual reflejó todo en el acta del partido que el Rayo Vallecano y la Real Sociedad empataron a tres goles. El murciano protestó enérgicamente un posible penalti de Remiro sobre Ilias Akhomach que el colegiado no señaló y vio la tarjeta roja en la segunda parte cuando ya había sido sustituido. Isi se marchó del terreno de juego diciéndole "eres un sinvergüenza" al colegiado andaluz que lo reflejó todo en el acta.

José Luis Guzmán Mansilla, árbitro del partido Rayo Vallecano 3-3 Real Sociedad, refleja insultos de Isi en el acta

"En el minuto 90 el jugador (7) Palazón Camacho, Isaac fue expulsado por el siguiente motivo: Por acceder al terreno de juego con el fin de protestar una de mis decisiones. Una vez expulsado, se dirigió a mi en los siguientes términos: "Eres un sinvergüenza", acompañando dicha expresión con el gesto de señalarme con el dedo índice", escribió José Luis Guzmán Mansilla, árbitro del partido del Rayo Vallecano - Real Sociedad, en el acta.

Esto provoca que Isi Palazón seguramente vaya a ser sancionado en los próximos días por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Quedando cinco encuentros para que termine LaLiga, está por ver que el atacante del equipo madrileño juegue en lo que resta de temporada ya que el castigo puede ser muy duro: de varios partidos de suspensión.

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, ha hablado sobre la posible sanción que le puede caer a Isi y no ha sido nada optimista. "Creo que, dado lo que queda de LaLiga, dado que le han sacado amarilla y ya tenía cuatro, y dado que, bueno, no ha podido controlar lógicamente su nerviosismo, su emoción y lo que sucede cuando todos vamos al límite, pues esperaremos la sanción. Pero sí, creo que no va a ser algo bueno. Es decir, no sé si va a jugar más (esta temporada en LaLiga). Espero que sea poco, pero sí, estaremos pendientes de la sanción, que no será poca".

La baja de Isi Palazón en LaLiga puede ser muy importante para un Rayo Vallecano que, de momento, no ha conseguido la permanencia en Primera división. El equipo que entrena Iñigo Pérez suma actualmente 39 puntos y va a necesitar conseguir 3 o 4 puntos más para no ver peligrar su estancia en la élite del fútbol español.