Pellegrino Matarazzo, autocrítico tras el empate contra el Rayo: "No estamos contentos"

El entrenador de la Real Sociedad analizó el empate a tres goles frente al Rayo Vallecano el cual no le gustó nada por las facilidades defensivas que dio su equipo y por haber desaprovechado una ventaja de 1-3 en los últimos minutos del partido

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, compareció ante los medios de comunicación después del empate a tres goles de su equipo contra el Rayo Vallecano. El de Estados Unidos se mostró muy insatisfecho con el resultado y también dio su opinión sobre el árbitro, José Luis Guzmán Mansilla que fue muy criticado por el Rayo Vallecano.

Análisis del partido y autocrítica

Pellegrino Matarazzo analizó el empate a tres contra el Rayo Vallecano y al mismo tiempo dijo que la Real Sociedad no se marchó contenta con el resultado. "Creo que para los fans, para los que están viendo el partido, seguramente fue un partido muy emocionante. Seis goles, muchas oportunidades en ambos lados, también la decisión del VAR que cambió el partido. Creo que para los fans generales, viendo el fútbol, fue un partido muy divertido. Por supuesto, jugábamos fuera, ganábamos tres goles, concedimos tres goles, nos empataron 3-3, obviamente, no estamos contentos con lo que nos pasó hoy", dijo en DAZN.

De hecho, en rueda de prensa el de Estados Unidos fue autocrítico señalando que su equipo no defendió bien. "Si vas ganando 3-1 en los últimos 10 o 15 minutos del partido, quieres llevar el resultado hasta el final, y nosotros no lo hicimos. Así que estamos decepcionados. Los chicos están disgustados. Hoy se siente como una derrota. Ya sabes, marcas tres goles fuera de casa, así que necesitas ganar este partido. Simplemente no defendimos lo suficientemente bien hoy, en casi todas las fases".+

Matarazzo habla de las jugadas polémicas del Rayo Vallecano - Real Sociedad y de las decisiones del árbitro José Luis Guzmán Mansilla

Matarazzo dijo que bajo su punto de vista el árbitro acertó en las decisiones polémicas del partido Rayo Vallecano - Real Sociedad. "Entiendo que el Rayo pueda sentirse perjudicado, siendo local, pero yo creo que, viendo las imágenes, considero que el árbitro ha tomado las decisiones correctas".

Por último, opinó sobre el posible penalti de Remiro en los últimos minutos. "No la he visto despacio, la he visto en vivo, y lo que he visto en vivo es que no había oportunidad de llegar al balón. Creo que había contacto, pero no había oportunidad de llegar al balón de cabeza, así que seguro que no le hubiera dado penalti. Pero, como he dicho, no la he visto de nuevo en el video, tal vez podría ser penalti si la hubiera visto".

Pruebas de cara a la siguiente temporada, el rendimiento de Kubo y la conexión Oyarzabal - Oskarsson

Pellegrino Matarazzo confirmó que está haciendo algunas pruebas de cara a la próxima temporada. "Sí, eso es lo que dije antes. Quiero ver ciertas cosas. Eso forma parte de la preparación. Pero, al mismo tiempo, queremos ganar partidos. No estoy simplemente experimentando sin pensar. Ya sabes, es una toma de decisiones inteligente".

El entrenador de la Real Sociedad analizó el rendimiento de Take Kubo. "Take Kubo no estuvo tan fuerte como en el último partido. Take Kubo, en términos generales, es un jugador increíble para nosotros. Estuvo muy bien en espacios reducidos, pero no estuvo tan fino como en el último partido".

Por último, habló de la conexión Oyarzabal - Oskarsson. "Mikel Oyarzabal es un jugador al que le gusta moverse y encontrar espacio de todas formas. Así que, si tienes a un delantero fijando la línea defensiva, a los centrales, entonces quizá encuentre más espacios para girarse. Y esa es, en general, la idea. En el pasado, cada vez que metí a Orri Oskarsson en el campo, hubo una buena conexión entre Orri Oskarsson y Mikel Oyarzabal. Y eso es lo que buscaba otra vez hoy. Así que no solo fijar con los extremos por fuera, sino Orri Oskarsson fijando como delantero, con tamaño y también profundidad, para darnos más variabilidad. Esa era la idea".