Iñigo Pérez no habla de la polémica del Rayo Vallecano - Real Sociedad: "Estoy muy orgulloso de la respuesta emocional"

El entrenador del Rayo Vallecano nunca da su opinión sobre las decisiones de los árbitros y no ha hablado sobre las decisiones que ha tomado José Luis Guzmán Mansilla. El técnico se queda con la reacción de sus jugadores que han sido capaces de empatar un 1-3 en contra

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, atendió a DAZN al término del partido contra la Real Sociedad que acabó con empate a tres goles y en el que sus jugadores se sintieron muy perjudicados por las decisiones del árbitro José Luis Guzmán Mansilla, que anuló un gol a Pedro Díaz para pitar penalti a favor del club vasco. El técnico no opinó sobre la labor arbitral y se mostró contento por la reacción de sus futbolistas.

Iñigo Pérez se niega a hablar del árbitro del partido Rayo Vallecano 3-3 Real Sociedad

Iñigo Pérez ha analizado el punto que su Rayo Vallecano ha conseguido contra la Real Sociedad. "Un punto que nos viene bien en cuanto a seguir sumando. Es cierto que creo que hemos ganado la victoria. Ya no es la fase de desarrollar y casi ni de corregir errores, no hay tiempo para pensar, el jueves tenemos otra".

A continuación, el entrenador del Rayo Vallecano se ha negado a valorar las decisiones del árbitro José Luis Guzmán Mansilla. "Desde el respeto te agradezco la pregunta, que sé que es obligada, pero sabes que no hablo de las decisiones arbitrales y seguiré en esta línea".

Iñigo Pérez ha opinado que su equipo mereció más. "Es una pregunta que va relacionada con las decisiones arbitrales, como dices, los añadidos, las sensaciones de mis jugadores. Seguiré manteniéndome en esta línea, más allá del punto... creo que hemos merecido más, y enseguida tenemos el jueves otro partido y continuar jugando del modo en que lo hemos hecho hoy".

Iñigo Pérez se queda con la reacción de sus jugadores

Iñigo Pérez ha asegurado que se queda con la respuesta de sus jugadores que empataron un 1-3 en contra en los últimos minutos. "Creo que es un partido en el que estoy muy orgulloso de cómo han jugado a nivel futbolístico, sobre todo de la respuesta emocional. Muchas veces sucede que la rabia provoca un primer impulso, que a veces obtienes gol o obtienes el resultado, pero hay otras veces que esto alborota un poco el equipo y te suelen coger y te suelen hacer más goles que a la posta y te hace daño. Creo que hemos manejado bien la rabia, creo que lo hemos expuesto en el campo, hemos conseguido resultados y además hemos sido capaces de incluso mantener cierto control para que ellos con su nivel no nos hicieran daño".

El entrenador se ha mostrado agradecido a la afición del Rayo Vallecano. "Sí, Vallecas es insuperable. Este año cada poco tiempo nos vemos más a menudo y siempre es una demostración de fidelidad incondicional y solo queda imitarles. Ojalá, como siempre digo, que acaben las temporadas y que se sientan con la deuda saldada".