Negocio confirmado con el traspaso de Nobel Mendy al Rayo Vallecano: el dinero que ingresa el Betis

Tras frustrarse la obligación de compra, el Rayo Vallecano ha ejercido la opción pactada por una cantidad que rubrica la rentabilidad de la operación para los intereses verdiblancos

El Betis necesita hacer caja para cuadrar cuentas y de cara a la ambiciosa planificación para la Champions, y ya se ha confirmado uno de los ingresos esperado y deseado en La Palmera.

Y es que, a falta de oficialidad, el Rayo Vallecano ya ha ejecutado la opción de compra pactada en el contrato para la cesión de Nobel Mendy y el Betis se asegura el embolso de una cantidad para nada desdeñable.

De este modo, el club rayista, como apunta el periodista Matteo Moretto, abonará alrededor de 3,5 millones de euros por el 80% el pase del central senegalés después de convencer plenamente a los técnicos con su rendimiento y también por el interés que despierta a nivel internacional.

Jugosa plusvalía del Betis con su venta al Rayo

Esta cantidad podría incrementarse en función de objetivos, por lo que se trata de una operación redonda para el Betis, pues hace dos veranos pagó 900.000 al París FC para hacerse con sus servicios y ahora ingresará 3,5 más bonus y se reserva el 20% de una futura venta.

Cabe recordar que la cesión contemplaba la obligación de compra por parte del Rayo con la disputa de un mínimo de 45 minutos en 25 partidos oficiales, pero Mendy se quedó a las puertas, con un total de 24 partidos en dichas condiciones, ya que dependía de si acumulaba los minutos requeridos en la final de la Conference League contra el Crystal Palace, y solo jugó 27.

La obligación de compra se frustró por poco, pero el Rayo no dudó

No obstante, al Betis no le preocupó en demasía que no se cumpliera este condicionante, pues el Rayo, en boca de su director deportivo, David Cobeño, había confirmado con anterioridad que la intención del club era comprar su pase.

"Él tenía una cláusula obligatoria por partidos y otra opcional para el club. Estamos encantados con su rendimiento. Nuestra idea es comprarlo y que sea una pieza fundamental para el futuro. Es su primer año como profesional al cien por cien y demostrando un nivel muy alto, con ciertos despistes en algunos partidos, aunque es normal en los chicos", señaló Cobeño.

El Betis podría ingresar más este verano por Mendy si el Rayo decide aprovechar el interés que despierta

El Rayo Vallecano tenía de plazo hasta el 30 de junio para ejercer la opción de compra, pero al tenerlo tan claro, no ha querido esperar más y ya ha notificado la ejecución para poder contar con Mendy en el próximo curso e, incluso, hacer caja si llegara una oferta irrechazable, ya que Nottingham Forest, Benfica y Atalanta, entre otros le siguen muy de cerca.

En el caso de que apostara por hacer negocio, el Betis se llevaría un 20% del traspaso, por lo que aumentaría más si cabe a rentabilidad de esta operación.