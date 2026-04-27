El Betis, más pendiente que nunca de Fabián Ruiz, Nobel Mendy, Johnny Cardoso y el Sporting de Braga

Mientras centra sus esfuerzos en amarrar la quinta plaza en LaLiga los domingos, entre semana 'vestirá' camisetas ajenas y estará atento a un calendario que no repara la ilusión perdida por ganar un título pero que puede servir para estar en la Champions 26/27

Al Betis le interesa el éxito de Fabián y Johnny en la Champions o de Nobel Mendy, en Conference.Imago

El Real Betis siempre suele seguir de cerca la evolución de sus exfutbolistas, como ha demostrado muchas veces, por ejemplo, con el laureado Fabián Ruiz; pero en esta recta final de curso va a tener que estar más pendiente que nunca del centrocampista palaciego. También de otros como el mediocentro Johnny Cardoso o el central Nobel Mendy, ya que su compañero Luiz Felipe Ramos se pierde por lesión este final de curso.

La enorme decepción de ser eliminado de los cuartos de final de la UEFA Europa League, tras perder en La Cartuja por 2-4 ante el Sporting Clube de Braga, obliga al conjunto verdiblanco a enfundarse entre semana las camisetas del París Saint-Germain y del Atlético de Madrid, de cara a las semifinales de la UEFA Champions League; la de su verdugo portugués, para las 'semis' de la UEFA Europa League; y la del Rayo Vallecano, en la penúltima ronda de la UEFA Conference League.

El Betis tiene un 90 por ciento de probabilidades de acabar quinto LaLiga

El Betis ha dado un paso muy importante para amarrar la quinta plaza en LaLiga EA Sports después de aprovechar los pinchazos de sus rivales directos con una victoria ante el Girona FC (2-3) y un empate contra el Real Madrid (1-1). Los cálculos estadísticos de Fran Martínez en su perfil de @LaLigaEnDirecto calculan que los de Pellegrini tienen un 90 por ciento de probabilidades de mantener esa quinta plaza que aún podría darles un pasaporte para jugar la máxima competición continental por segunda vez en su historia.

Para ello, España debe mantener la mínima ventaja que le lleva a Alemania en esa pugna por la plaza extra que otorga la UEFA. Es decir, al Betis le interesa que el PSG se imponga al Bayern de Múnich, pero también necesita que el Atlético sea capaz de eliminar al Arsenal para avanzar hasta la final.

Lo mismo ocurre en la Europa League, donde sin duda apoyará al Braga en su duelo de semifinales contra el Friburgo, que dejó fuera al Celta en lo que pudo ser un duelo español. Para la Conference, igual que con los colchoneros, lo ideal es que el Rayo Vallecano supere al Racing de Estrasburgo y sea finalista de Conference.

Así están las cuentas de España para poder tener cinco equipos en la Champions League 26/27

Una de las plazas extras será para Inglaterra, que tiene 26.569 puntos entre sus nueve representantes, de los que cuatro siguen con vida. España, que reparte sus puntos en la media resultante de dividir entre sus ocho participantes, se llevaría a día de hoy el segundo y último billete adicional, con 21.405 y dos equipos en liza; pero Alemania le sigue muy cerca con 21.214 puntos entre siete clubes, también con dos clasificados. Cuarta está Portugal, con 20.100 entre cinco conjuntos (le queda uno); y quinta es Italia, con 19.000 y ya sin supervivientes.

A las 21:00 horas de mañana martes, día 28 de abril, el PSG de Fabián Ruiz recibe al Bayern en el Parque de los Príncipes de París, con vuelta fijada para 6 de mayo en el Allianz Arena de Múnich. El miércoles 29, a la misma hora, será el turno del Atlético de Johnny Cardoso, que juega en el Metropolitano de Madrid contra el Arsenal, antes de visitar Londres el martes 5 de mayo en busca de la cuarta final y de su primer título.

Por último, el jueves 28, también a las 21:00 horas, el Braga juega en tierras lusas ante el Friburgo y el Rayo de Nobel Mendy -cedido con opción de compra- se ven las caras en Vallecas con el Estrasburgo, en el primer envite de sendas semifinales que se decidirán el 7-M. Así está un calendario que no repara la ilusión perdida por ganar un título pero que le puede servir al Betis para estar en los bombos de la Champions 26/27.