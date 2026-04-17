La Premier League domina en Europa con cuatro representantes en las semifinales de Champions, Europa League y Conference

Arsenal, Aston Villa, Nottingham Forest y Crystal Palace lideran a la liga inglesa con respecto a otras que tienen equipos en las competiciones europeas, como la Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, la de Portugal y la de Ucrania

La Premier League ha sido la liga que ha salido mejor parada de los enfrentamientos de vuelta de cuartos de final de Champions League, Conference League o Europa League. En este sentido, hasta cuatro equipos de la Premier League han avanzado a semifinales de sus respectivas competiciones europeas.

Por ello, la inglesa ha dominado absolutamente esta temporada, con especial protagonismo para Arsenal, Aston Villa, Nottingham Forest y Crystal Palace. El siguiente escalón es para la Ligue 1, la Bundesliga y LaLiga, que cuentan con el PSG y Estrasburgo, en primer lugar, y Bayern de Múnich y Friburgo, en segundo lugar, y el Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, en tercer lugar. Por último, quedan Portugal y Ucrania con el Braga y Shakhtar, respectivamente.

La Champions League espera a Arsenal, Atlético de Madrid, Bayern de Múnich o PSG

Por un lado, el Arsenal consiguió su pase a semifinales de la UEFA Champions League con el triunfo ante el Sporting de Portugal. El solitario gol de Kai Havertz en la ida de la eliminatoria en el José Avalade permitió que los de Arteta lograsen el billete para la siguiente ronda de la Copa de Europa. Ahí se verán las caras con el Atlético de Madrid, que hizo lo propio con el Barcelona en dos partidos muy igualados, dónde vieron tarjeta roja Pau Cubarsí y Eric García.

Por otro lado, el Bayern de Múnich y el PSG son los dos equipos de la Bundesliga y la Ligue 1, respectivamente, que quedan 'vivos' en la UEFA Champions League. El conjunto de Kompany eliminó al Real Madrid con un resultado global de 4-6 a su favor, con triunfos tanto en el Bernabéu como en el Allianz. Los de Luis Enrique, de la misma manera, salieron victoriosos del enfrentamiento ante el Liverpool en el Parque de los Príncipes y Anfield, firmando un 4-0 en el global.

Dominio en la Europa League con Aston Villa y Nottingham Forest

Los cuartos de final de la Europa League han concluido con dominio de la Premier League, con dos equipos como representantes como son el Aston Villa y el Nottingham Forest. Además, el sorteo decantó que ambos clubes se pudieran enfrentar en semifinales y así ha sido tras lo ocurrido en el día de ayer.

Por un parte, los de Unai Emery ganaron el encuentro de ida y vuelta ante el Bolonia, firmando un resultado global de 7-1. Por otra parte, los de Vítor Periera se clasificaron por la mínima a semifinales de la Europa League, con un 2-1 a su favor, eliminando al Oporto.

En el otro lado del cuadro se encuentran el Braga y Friburgo. El equipo portugués derrotó a los de Pellegrini en La Cartuja, dejando un 5-3 en el global de la eliminatoria. Por su parte, el conjunto alemán fue más contundente con el Celta de Vigo, logrando la victoria en Balaídos y dejando a los de Claudio Giráldez sin el sueño de la Europa League, con un duro 6-1 en contra.

El Crystal Palace, a semifinales de Conference League por los pelos

Por último, el Crystal Palace logró el billete a semifinales de Conference League tras derrotar a la Fiorentina, pese a que los italianos consiguieron el triunfo en el día de ayer en el choque de vuelta, que quedó en el 4-2 general. De esta manera, el equipo inglés se citará con el Shakhtar, que hizo lo propio con el AZ Alkmaar, firmando un 5-2 en el resultado global.

Uno de estos dos equipos se verá las caras en la final con el Rayo Vallecano o Estrasburgo, que será el otro enfrentamiento de estas semifinales de la Conference League. Los de Iñigo Pérez, pese a perder en casa del AEK de Atenas, lograron el pase a la siguiente ronda gracias al gol de Isi Palazón en la segunda parte. Por otro lado, el equipo francés consiguió una gran remontada, tras 'pinchar' en el choque de ida 2-0, logrando un triunfo por 0-4 en el estadio del Mainz.

De esta manera, las semifinales de la UEFA Champions League se llevarán a cabo entre el 28 y 29 de abril, la ida, y el entre el cinco y seis de mayo, la vuelta. Las de Europa League y Conference League, por su parte, tendrán lugar el 30 de abril, el primer encuentro, y el siete de mayo el segundo y deciviso qué decidirá qué equipos se clasifican a la correspondiente final.