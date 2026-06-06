Primera posible venta del Espanyol: el Southampton quiere a Jofre Carreras

El director deportivo perico, Monchi, ha de hacer caja para construir su nuevo proyecto en LaLiga, abriendo una vía económica con el interés desde la Premier League por el extremo

El RCD Espanyol prepara un verano de cambios profundos y Jofre Carreras puede convertirse en una de las primeras salidas importantes de la nueva etapa de Monchi. Según informa Ángel García, el Southampton ha mostrado interés en el extremo blanquiazul.

El futbolista, de 24 años, tiene contrato hasta junio de 2029, pero ha perdido protagonismo en el tramo final de la temporada. Su posible venta permitiría al Espanyol generar ingresos para afrontar el fichaje de un atacante diferencial.

Jofre Carreras aparece como posible venta del Espanyol

La llegada de Monchi a la dirección deportiva del Espanyol ha cambiado el escenario. El club logró la permanencia en LaLiga, pero lo hizo después de una mala dinámica final que dejó claro que la plantilla necesita retoques importantes.

El propio Monchi ya ha advertido de que habrá movimientos. El Espanyol no quiere volver a vivir una temporada marcada por el sufrimiento y necesita mejorar varias posiciones, pero para fichar, primero tendrá que vender.

Ahí entra Jofre Carreras. El extremo gerundense es un jugador de la casa, con contrato largo y margen de mercado. No aparece como una salida obligada, pero sí como una opción lógica si llega una propuesta interesante. El interés del Southampton puede abrir la primera puerta, más cuando se ha hablado de posibles refuerzos pericos para las bandas.

El Southampton mide la situación del extremo perico

La operación todavía está en fase inicial. El Southampton ha mostrado interés, pero el Espanyol no tiene necesidad de regalar a un futbolista que renovó hasta 2029 y que sigue teniendo valor dentro de la plantilla.

El contexto, sin embargo, invita a escuchar. Jofre perdió sitio en el once durante el tramo final del campeonato y su peso competitivo quedó reducido. En la pasada temporada 2025/26 el extremo tan solo firmó un gol, no dio ninguna asistencia y disputó 849 minutos en LaLiga.

Para el Espanyol, esos números abren una reflexión. Si el club quiere elevar el nivel ofensivo con un fichaje estrella para la banda, necesita hacer espacio. Y una venta de Jofre podría tener sentido tanto desde el punto de vista deportivo como económico.

Un canterano con valor, pero sin sitio garantizado

Jofre Carreras representa uno de esos casos habituales en el fútbol moderno: jugador formado en casa, con talento, contrato largo y mercado, pero sin un rol totalmente asegurado en el nuevo proyecto.

El extremo ha tenido momentos de protagonismo con el Espanyol, pero su irregularidad y la competencia en ataque le han impedido asentarse definitivamente como titular fijo. A sus 24 años, necesita jugar más y sentirse importante.

El Southampton puede ofrecerle un escenario atractivo si concreta su interés. El fútbol inglés, por ritmo y espacios, podría encajar con un futbolista vertical, de conducción y desequilibrio. Para el Espanyol, la clave será no precipitarse, su contrato hasta 2029 permite negociar con calma y marcar un precio acorde a su valor.

La primera decisión importante del verano perico

La posible salida de Jofre Carreras puede convertirse en el primer movimiento relevante de la reestructuración del Espanyol. No sería una venta cualquiera: afectaría a un futbolista de la casa y a una posición donde el club pretende reforzarse.

Monchi quiere construir una plantilla más competitiva para Manolo González. Para eso necesita acertar en las entradas, pero también en las salidas. La venta de Jofre, si el Southampton avanza, podría ayudar a financiar ese salto. El Espanyol no está obligado a venderlo, pero sí está obligado a mejorar. Y en ese equilibrio se moverá el mercado blanquiazul durante las próximas semanas.