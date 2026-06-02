Monchi quiere dar un golpe en el mercado del Espanyol: Noa Lang y Marco Asensio, en la lista de objetivos

El director general deportivo blanquiazul ya trabaja en reforzar el ataque de Manolo González y mira al neerlandés y al español para realizar una incorporación estrella este verano

El RCD Espanyol empieza a moverse con ambición en el mercado. Tras ratificar a Manolo González como entrenador, Monchi ya trabaja en una plantilla que no se limite a sufrir por la permanencia y que pueda mirar hacia una zona más alta de LaLiga.

El primer gran nombre que aparece en la agenda blanquiazul es Noa Lang, extremo neerlandés del Nápoles. La operación no será sencilla, pero el nuevo director general deportivo perico busca un golpe de efecto para elevar el nivel ofensivo del equipo, donde Marco Asensio, del Fenerbahçe, también está en la lista de candidatos.

Noa Lang, el fichaje difícil que ilusiona al Espanyol

Según Mundo Deportivo, el Espanyol ya ha abordado con el Nápoles la situación de Noa Lang. El extremo neerlandés, de 26 años, regresó al club italiano tras su cesión al Galatasaray y tiene contrato hasta 2030.

El gran problema es económico. El Nápoles pagó alrededor de 25 millones de euros al PSV por su fichaje el pasado verano, por lo que no parece sencillo que acepte desprenderse del jugador tan pronto y por una cantidad baja.

La vía más realista para el Espanyol sería una cesión. El precedente existe, porque Noa Lang ya salió a préstamo en enero al Galatasaray para intentar recuperar continuidad y mantener opciones de estar en el Mundial. Si el Nápoles no lo considera prioritario para el próximo curso, el club perico podría intentar aprovechar esa rendija.

Noa Lang ha disputado esta temporada 46 partidos, con tres goles y cinco asistencias. Sus cifras no son espectaculares, pero su perfil sí encaja con lo que busca Monchi: un atacante con desborde, experiencia internacional, personalidad y capacidad para cambiar partidos desde la banda.

Marco Asensio, otro nombre para soñar en Cornellà

El mercado también ha colocado otro nombre muy potente alrededor del Espanyol: Marco Asensio. Según medios turcos, Monchi se ha fijado en el atacante del Fenerbahçe, que ha recuperado protagonismo esta temporada con cifras importantes: 13 goles y 14 asistencias.

La conexión tiene lógica. Asensio ya jugó en el Espanyol en la temporada 2015/16, antes de consolidarse en el Real Madrid, y Monchi lo conoce bien. Durante su etapa en el Aston Villa, el director deportivo español apostó por él en una cesión desde el PSG y el mallorquín respondió con seis goles en 17 partidos.

Ahora, a sus 30 años, Asensio vive una etapa de madurez en Turquía. Tiene contrato con el Fenerbahçe y su fichaje tampoco sería sencillo, pero su nombre encaja en la idea de dar un salto de calidad inmediato.

Para el Espanyol, un regreso de Asensio sería mucho más que una operación deportiva. Sería un mensaje de ambición, una forma de decir que el proyecto de Alan Pace y Monchi quiere mirar más arriba.

El nuevo Espanyol busca dejar atrás la permanencia como único objetivo

Monchi no ha llegado al Espanyol para conformarse. Su presentación ya dejó claro que el club quiere consolidarse, ordenar su estructura y crecer desde una planificación más ambiciosa.

Eso no significa prometer Europa de inmediato, pero sí construir una plantilla que no viva cada temporada al borde del sufrimiento. La continuidad de Manolo González da estabilidad al banquillo. Ahora falta elevar el nivel de la plantilla.

Noa Lang y Marco Asensio representan dos caminos distintos hacia el mismo objetivo. El neerlandés es una oportunidad de mercado compleja, con talento por recuperar y margen para relanzarse. El español sería una apuesta de jerarquía, experiencia y retorno emocional a Cornellà.

Monchi busca su primer golpe de autoridad en el mercado

La nueva etapa perica necesita un primer movimiento que genere ilusión. Monchi sabe que el mercado será difícil, que habrá que hacer salidas y que el margen económico no será infinito. Pero también sabe que su figura puede actuar como imán para atraer futbolistas que, en otro contexto, quizá no mirarían al Espanyol.

Noa Lang es el primer sueño. Asensio, el nombre que agita aún más el mercado. La realidad económica marcará el camino, pero el cambio de ambición ya se nota.

El Espanyol ha empezado el verano con una idea clara: no quiere volver a sufrir tanto. Y Monchi, fiel a su estilo, ya busca en el mercado el talento ofensivo que permita al equipo de Manolo González dar el siguiente paso.