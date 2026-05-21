Edu Expósito se rinde a la figura de Monchi en el Espanyol: "Ha sido campeón ahí donde ha estado"

El jugador perico reconoció que la llegada del director deportivo de San Fernando y con pasado en el Sevilla además de en la Serie A y la Premier League, es "ilusionante"

El Espanyol parece que es otro equipo desde que el cuadro perico anunció la llegada de Monchi como nuevo director deportivo en sustitución de Fran Garagarza. Los de Manolo González llevaban sin ganar desde el pasado 2025 y en las dos últimas jornadas disputadas de LaLiga EA Sports ha sumado dos victorias que además de servirles para sellar la permanencia, les da cierta opciones de entrar en Europa el próximo fin de semana.

Este jueves, Edu Expósito reconoció la importancia de la llegada de Monchi al Espanyol al recordar que allá donde ha estado el que fuese director deportivo del Sevilla además de en la Serie A y en la Premier League, ha triunfado. Edu Expósito reconoció que la llegada de Monchi significa dar pasos hacia delante.

Edu Expósito reconoce la importancia de la llegada de Monchi al Espanyol

El centrocampista del Espanyol habló de los movimientos que está llevando el cuadro perico con la llegada de Monchi y de paso quiso mandarle un mensaje de ánimo a Garagarza: "Se están haciendo movimientos, también porque tuvo ese problema Fran Garagarza, que desde aquí le mando nuestro apoyo, ya que esto también es de él, y el club tiene que tomar decisiones, que es como debe ser. El fútbol no para y es ilusionante que una figura como Monchi pueda venir aquí con su grupo de trabajo, me da a entender de que vamos a dar pasos hacía adelante, pero de los buenos".

Además, Expósito reconoció que Monchi ha sido campeón allá donde ha estado por lo que este movimiento del Espanyol puede representar hacia donde van los pericos: "La figura de Monchi es muy importante dentro del mundo del fútbol y en España ha sido campeón ahí donde ha estado. Para mí es ilusionante que una figura así pueda estar con nosotros porque significa que vamos a ver a dónde podemos ir".

Monchi en una imagen de archivo en su estancia en la Premier League

La opciones de ir a Europa del Espanyol

Edu Expósito reconoció que el objetivo de ir a Europa era el que tenía el Espanyol al término de la primera vuelta. La caída del equipo en el 2026 cambió las miras del Espanyol aunque las dos últimas victorias pericas vuelven a abrir esa puerta. El centrocampista perico apostó por ganar ante la Real Sociedad para tener opciones reales de jugar en Europa la próxima temporada: "Sería increíble y era el sueño que teníamos en la primera vuelta. El objetivo prioritario era la permanencia, pero soñábamos con estar ahí peleando, ahora tenemos la oportunidad después de todo y el partido ante la Real Sociedad es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra afición otra vez. Además, veremos si tenemos esa pizca de suerte".

Además, Expósito se acordó de Rayo Vallecano y Celta de Vigo como el ejemplo a seguir de dos equipos que no han caído en Liga a pesar de jugar competición continental: "También creíamos que equipos como Rayo Vallecano y Celta de Vigo podían caer en Liga, pero no. Quién dice que nosotros nos vamos a caer... Si estamos ahí, habrá que pelear más, traer mejores jugadores para competir en Europa... Cómo vamos a decir que no a entrar en Europa".