Monchi ya decide en el Espanyol: Manolo González seguirá tras sellar la permanencia

El técnico gallego renueva automáticamente hasta 2027 tras salvar al equipo y cuenta con el respaldo de la afición, el vestuario, Alan Pace y la nueva dirección deportiva

El RCD Espanyol ya tiene la primera gran decisión tomada para la próxima temporada. Tras certificar la permanencia matemática en Primera división con la victoria ante Osasuna en El Sadar, Manolo González seguirá al frente del banquillo perico.

Según informó Quique Iglesias en la Cadena COPE, Monchi no contempla un cambio de entrenador. El técnico gallego tenía una cláusula de renovación automática en caso de permanencia y todo apunta a que cumplirá su contrato hasta el 30 de junio de 2027.

Manolo González seguirá en el Espanyol tras cumplir el objetivo

El Espanyol cerró una semana perfecta en el momento más delicado de la temporada. Primero ganó al Athletic Club en Cornellà y después venció a Osasuna en Pamplona, dos triunfos que certificaron la salvación y cambiaron por completo el clima alrededor del equipo.

La figura de Manolo González venía muy cuestionada por la mala dinámica de resultados en 2026, pero el técnico logró sostener al vestuario cuando el margen se reducía al mínimo. La permanencia era el objetivo principal y el entrenador lo ha cumplido a falta de una jornada.

Ese logro activa la cláusula firmada en el verano de 2025: si el Espanyol seguía en Primera, Manolo renovaba automáticamente una temporada más.

Monchi apuesta por la estabilidad en el banquillo perico

La llegada de Monchi como nuevo responsable deportivo abría la puerta a posibles cambios estructurales. Sin embargo, su primera gran decisión apunta justo en la dirección contraria: continuidad en el banquillo.

El dirigente andaluz vivió en El Sadar la victoria y la celebración del Espanyol. En apenas una semana como responsable oficial del fútbol perico, ha visto dos triunfos, una permanencia, un vestuario volcado con el entrenador y una afición coreando su nombre.

Ese contexto ha pesado. Monchi ha recabado información interna sobre Manolo González y, según la información publicada, no ha encontrado motivos para romper el proyecto. La apuesta ahora pasa por consolidar, no por empezar de cero.

La afición del Espanyol se posiciona: “Manolo, quédate”

La imagen más clara llegó tras el triunfo en Pamplona. Jugadores, cuerpo técnico y entrenador celebraron la salvación con los cerca de 600 aficionados desplazados a El Sadar, que respondieron con un cántico inequívoco: “¡Manolo, quédate!”.

Ese respaldo tiene un valor especial porque llega después de meses de sufrimiento. El Espanyol ha vivido una segunda vuelta extraña, marcada por una racha negativa que amenazó con arrastrar al equipo al descenso, pero la afición ha terminado reconociendo el esfuerzo del técnico y del vestuario.

Manolo también dejó clara su postura tras la salvación. No quiere marcharse y se siente con fuerzas para continuar: “Tengo contrato y no quiero marcharme. Me iré si veo que la gente no quiere que esté”.

El Espanyol aún puede mirar a la Conference League

Aunque la permanencia ya está sellada, la temporada del Espanyol todavía no ha terminado. El equipo recibirá a la Real Sociedad en la última jornada con la posibilidad de apurar sus opciones de entrar en Conference League, dependiendo de los resultados.

Además, la clasificación final también tiene impacto económico por el reparto televisivo, por lo que el partido sigue teniendo importancia. El mensaje interno es claro: competir hasta el final y cerrar el curso lo más arriba posible.

Manolo González pasa de cuestionado a pieza clave del nuevo Espanyol

La permanencia ha cambiado el escenario. Manolo González llegó al tramo final bajo presión, pero ha salido reforzado por los resultados, por el apoyo del vestuario y por el respaldo de la afición.

Monchi ha decidido no abrir una crisis donde ahora hay una base de estabilidad. El Espanyol seguirá con Manolo en el banquillo y afrontará el verano con una prioridad clara: mejorar la plantilla para que la próxima temporada no vuelva a ser una carrera contra el miedo.

El técnico ya ha cumplido. Ahora le toca al club construir a su alrededor un proyecto que esté a la altura de lo que pide la historia perica.