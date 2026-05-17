Sevilla - Real Madrid, en directo el partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports en vivo online

Nervionenses y madridistas se ven las caras en la penúltima jornada del campeonato y en un encuentro al que llegan con objetivos totalmente opuestos, pero a los dos les vendría muy bien el triunfo

Bienvenidos al directo, minuto a minuto, del partido que va a enfrentar al Sevilla FC con el Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán, correspondiente a la jornada número 37 de LaLiga EA Sports. Les acompañaremos desde ahora, con la mejor previa, hasta que el encuentro finalice y podamos ofrecerle el mejor pospartido.

Le recordamos que al Sevilla le falta un punto para conseguir la permanencia matemática, la cual podría amarrar incluso perdiendo por los resultados de otros equipos implicados en la pelea por el descenso. La jornada es unificada , con todos los encuentros menos uno a las 19:00 horas.

Al haber habido jornada entre semana, ambos entrenadores tendrán que hacer rotaciones y cambiar sus onces de cara al partido de hoy.

Polémica designación arbitral para el Sevilla - Real Madrid por los precedentes nervionenses y la denuncia a Florentino Pérez

La designación de José María Sánchez Martínez ha causado indignación en el Sevilla por el infausto historial con este árbitro en el último lustro, a la par que en Madrid han estallado por la denuncia de estos al presidente blanco.

En la rueda de prensa previa al partido , el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, tuvo buenas palabras para la afición sevillista y el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, del que dijo que siempre "es ilusionante jugar allí por el ambiente que se genera”.

El Real Madrid ha decidido viajar a Sevilla el mismo día de partido, llegando en avión a la capital hispalense hace alrededor de cuatro horas. Se trata de una práctica muy de moda en los últimos tiempos, la de viajar el mismo día del partido.

El último triunfo sevillista en casa ante los blancos data de la temporada 2018/19, cuando venció 3-0 gracias a un doblete de André Silva y la guinda de Ben Yedder.

La temporada pasada, el Real Madrid venció 0-2, con goles de Bellingham y Mbappé, también en la penúltima jornada del campeonato.

Ambos equipos se han enfrentado en 82 ocasiones en Primera división con el Sevilla como anfitrión. El encuentro es ya un clásico del fútbol español, con un bagaje de 37 para los de casa, 28 para los madridistas y 16 empates. En cuanto a goles, también gana el Sevilla por 134 a 123.

Este partido será el último en Nervión esta temporada, sirviendo de despedida ante su afición.

Luis García Plaza responde a las opciones europeas del Sevilla y manda un aviso: "Es mentira, no estamos salvados"

Durante la rueda de prensa previa al partido , Luis García Plaza insistió en que la salvación no está conseguida y pidió "ir a full" contra el Real Madrid, a la par que se refirió a las posibilidades de entrar en la Conference League y a la compra del club por parte de Sergio Ramos.

Además, Marcao fue expulsado y el colegiado pitó hasta dos penaltis en los que fue corregido por el VAR.

En el partido de la primera vuelta en el Bernabéu , el Real Madrid venció 2-0 al Sevilla, en el encuentro que supuso el cierre al año natural 2025. No hicieron mal encuentro los nervionenses, que vieron cómo su rival se adelantaba al borde del descanso con gol de Bellingham y sentenciaba ya en los compases finales por medio de Mbappé.

En cuanto al Real Madrid, Dean Huijsen es la gran novedad. La vuelta del central hace que aumenten las opciones de elección en la defensa para Álvaro Arbeloa y hace que el canterano Joan Martínez se caiga de la convocatoria.

Luis García ha convocado a toda la plantilla salvo a Marcao, que sigue su proceso de recuperación, destacando el regreso de Isaac Romero.

Como es habitual, el conjunto blanco ha dado la alineación titular bastante pronto. Arbeloa ha decidido salir de la partida con el siguiente equipo:

Luis García Plaza sale con lo esperado, con Oso por delante de Suazo , algo que le gusta al técnico madrileño y que viene haciendo de forma habitual, aunque con este sistema no se está viendo la mejor versión del canterano sevillista.

El Sevilla ya está en su estadio, el que esperan que se vuelva a convertir en un 'manicomio' que desespere al Real Madrid y les ayude a sumar, algo que han hecho en los dos anteriores partidos que han jugado como local.

El entrador madrileño se ha enfrentado en 16 encuentros oficiales al Real Madrid y ha ganado sólo dos, uno en LaLiga, en la temporada 2012/2013, (2-1) entrenando al Getafe, y otro en la Copa del Rey, en la temporada 2010/2011 (2-0 en la vuelta de octavos) como técnico del Levante.

Pintinho, sin censura sobre la situación del Sevilla: "Si en la directiva fueran personas de verdad.... pero no les preocupa"

Hace no mucho hablamos con él en ESTADIO Deportivo. Todavía queda para que arranque el partido y te da tiempo a ver la entrevista en nuestra web .

¿Sabías que el único 0-0 entre el Sevilla y el Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán fue con Pintinho en el equipo sevillista?

"Ha sido una locura. Desde el día de antes, el recibimiento, la afición tiene mucha culpa de mantener al equipo vivo... Ojalá hoy sea otra vez lo mismo porque lo necesitamos. Es el partido que puede cerrar la temporada", afirma Luis García Plaza sobre la afición sevillista.

"Vamos alternando... También jugó los dos partidos seguidos... Buscamos simplemente algo de frescura y cambiar", dice Luis García Plaza en los micrófonos de DAZN sobre la ausencia de Agoumé como titular en la previa del encuentro.

"No sé qué Madrid me espero... Incluso cuando hay marejada, dan un paso adelante y dicen 'aquí estamos'. Al final es centrarnos en nosotros, estar atentos a sus individualidades. Cuidado con las transiciones porque con espacios nos pueden hacer daño. Sobre todo tenemos que tener claro, cuando tengamos la pelota, que nos dure y llevarla a zonas donde podamos hacer daño", afirma el técnico sevillista sobre el Real Madrid.

Los porteros de ambos equipos ya calientan sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán, en breve serán los futbolistas de campo los que salten al césped.

El Sevilla se encomienda hoy a Akor Adams . El nigeriano suma 10 goles en 29 disparos a portería, lo que supone un gol cada 194 minutos. Además, sus goles le han dado hasta 12 puntos al Sevilla FC esta temporada.

Aprovechamos la previa y que es el día de las elecciones en Andalucía para recordar las peculiares elecciones que hemos hecho en ESTADIO Deportivo sobre la presidencia del Sevilla FC . Sergio Ramos, José María del Nido Carrasco y Martín Ink , los tres nombres que se 'pelean' en la urna de ED.

Andaluces y madrileños se ven las caras en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un partido que siempre es atractivo, aunque en esta ocasión tiene una trascendencia mayor de la esperada, al no jugarse el Real Madrid nada en el aspecto clasificatorio, pero en el que el equipo de Arbeloa debe sacudirse las tensiones que han salido a la luz ante un conjunto nervionense que se juega un objetivo trascendental como es la salvación.

El equipo que dirige Luis García Plaza, tras tres victorias seguidas (1-0 a la Real Sociedad, 2-1 al Espanyol y 2-3 al Villarreal), ha cogido el oxígeno necesario para afrontar las dos últimas jornadas sin la soga al cuello, faltándole sólo un punto para sellar la permanencia y poner fin a otra temporada de sufrimiento.

Por otro lado, el Real Madrid, después de vencer 2-0 el jueves al Real Oviedo con bronca en el Bernabéu, especialmente a Kylian Mbappé, y posteriores declaraciones polémicas del delantero francés a las que contestó en directo Arbeloa, está obligado a recuperar su imagen, a zanjar peleas y polémicas internas para acabar bien un curso para olvidar.

Objetivos radicalmente opuestos

El Sevilla, duodécimo con 43 puntos tras su gran racha de resultados y la valiosa remontada en Villarreal (2-3, después de un 2-0 en contra), lo tiene claro: busca dar continuidad a su inercia positiva en este tramo final con su cuarta victoria seguida y quiere que Nervión vuelva a convertirse en una caldera que sume puntos, como en las dos últimas ocasiones en casa ante la Real Sociedad y el Espanyol.

García Plaza, curtido en mil batallas como estas, dejó claro que "no hay nada hecho" y que ante el Madrid, que te puede hacer un roto en cualquier momento, deben salir a ganar. A los hispalenses podría servirles con un empate y que les beneficiaran un par de resultados más de la decena de rivales también implicados en evitar el descenso, con especial atención al Elche-Getafe y al Levante-Mallorca.

Mientras tanto, Álvaro Arbeloa tiene dos partidos para despedirse, al menos eso es lo que se rumorea, del banquillo del Real Madrid con buen sabor de boca, después de unos días complicados en Valdebebas lejos de lo deportivo. En Nervión, los blancos disputarán su tercer partido en una semana, por lo que todo apunta a que habrá variaciones en el once.

Un encuentro al que ambos equipos llegan en una situación muy diferente y con exigencias derivadas de motivaciones radicalmente opuestas, pero necesitando los dos llevarse una victoria.