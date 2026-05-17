Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el Sevilla - Real Madrid de LaLiga

A un punto de la permanencia matemática, que podría amarrar incluso perdiendo por los resultados de otros de abajo, el conjunto nervionense quiere aprovechar la marejada en un rival que no se juega nada para despedirse con un triunfo de su afición, que sería el cuarto consecutivo

El Sevilla FC, que acaricia la permanencia matemática tras su remontada en Villarreal y podría amarrarla incluso sin sumar ningún punto más a los 43 actuales, buscará no depender de terceros con un triunfo (que sería el cuarto consecutivo) o, al menos, un empate este domingo ante el Real Madrid, sin nada en juego ya al no poder mejorar su segunda plaza y deseando que termine una temporada aciaga en la que hasta su presidente ha tenido que salir a apagar fuegos en público, convocando de paso elecciones para el mes que viene.

Sevilla FC - Real Madrid: los árbitros

El CTA designó en la víspera como árbitro principal al murciano Sánchez Martínez, de 42 años. Al frente del VAR estará el tinerfeño . Con el lorquino los mandos suman los blanquirrojos nueve victorias, siete empates y catorce derrotas en 30 partidos. De hecho, lleva 14 cruces con este colegiado sin ganar los cuatro últimos y siete de los ocho más recientes. Por su parte, el balance es de 25V 9E 8D con los merengues en 42 citas, con sólo tres derrotas en las 21 más cercanas (aunque viene de perder con él en Palma de Mallorca).

Sevilla FC - Real Madrid: fecha y hora del partido de la 37ª jornada de LaLiga EA Sports

El choque de la 37ª jornada (penúltima) en el Ramón Sánchez-Pizjuán arrancará, como otros ocho de esta jornada unificada de la que sólo se salva el FC Barcelona-Real Betis, a las 19:00 horas de este domingo 17 de mayo de 2026, cuando en la capital andaluza se esperan cielos mayormente despejados aunque con posibilidad de algunas nubes, sin probabilidad de lluvia (0%) y con una temperatura calurosa, entre los 26º del arranque y los 25º del epílogo. Soplarán vientos del SO de unos 21 km/h.

Sevilla No Iniciado - R. Madrid

Sevilla FC - Real Madrid: canal y dónde ver por TV en directo

El choque entre nervionenses y merengues será retransmitido en directo por DAZN LaLiga 1, tanto a través de la propia aplicación de la plataforma británica como en los diales a tal efecto de Movistar Plus y Orange TV.

Sevilla FC - Real Madrid: dónde seguirlo online en directo

ESTADIO Deportivo les ofrecerá toda la información relevante que dejen las horas previas al encuentro entre blanquirrojos y merengues. Además, realizará una narración en directo del choque con un minuto a minuto que podrá seguirse en su web (www.estadiodeportivo.com) a través del siguiente enlace. Asimismo, tras el final del duelo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, continuará con la cobertura ofreciendo la crónica del encuentro, las notas de los nervionenses, así como las declaraciones de los protagonistas en la zona mixta y la sala de prensa del feudo hispalense.