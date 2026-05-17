Elustondo se despide de la Real Sociedad: "La Real ha sido mi familia y lo seguirá siendo"

El central se despide de la afición txuri-urdin en el partido contra el Valencia CF. El canterano abandonará la Real Sociedad al final de esta temporada una vez que acaba contrato y se ha decidido poner fin a su etapa porque no estaba teniendo muchos minutos y su importancia con Pellegrino Matarazzo no era demasiada

Aritz Elustondo ha aprovechado las horas previas al partido contra el Valencia CF para despedirse de la Real Sociedad y su afición a través de un comunicado difundido por el club vasco a través de su página web y de sus redes sociales. El defensa, que lleva toda su carrera deportiva ligado a la Real Sociedad, se marcha al final de esta temporada una vez acabe contrato. Movimiento que se ha producido porque el central no estaba teniendo minutos a las órdenes de Pellegrino Matarazzo.

Elustondo ha comenzado su alegato señalando que se marcha feliz y siendo parte de la familia de la Real Sociedad. "La Real ha sido mi familia y lo seguirá siendo. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a vivir lo que he vivido cuando llegué a Zubieta? ¿Quién me iba a decir cuando debuté con la Real hace 12 años que iba a disfrutar de las experiencias y momentos que he tenido? He sido feliz y me voy feliz. Llegué siendo un niño y salgo con una familia gracias a la Real, de la que he aprendido los valores para ser la persona que soy".

Aritz Elustondo, de 32 años, dejará la Real Sociedad después de haber jugado más de 300 partidos oficiales, lleva 311 encuentros disputados y sumará uno más este domingo, y habiendo siendo parte de los equipos que ganaron dos Copa del Rey y del que se clasificó para jugar la UEFA Champions League. Debido a ello, el club vasco le entregará al canterano a insignia de oro y brillantes en reconocimiento de su trayectoria como jugador de la Real Sociedad.

Elustondo no se va a retirar, a priori, ya que su salida de la Real Sociedad viene motivada por su falta de importancia con Pellegrino Matarazzo. El plan del central es encontrar nuevo equipo para continuar jugando a alto nivel.

Elustondo agradecido a todos los que le han ayudado en la Real Sociedad y con la afición

El central de la Real Sociedad se ha acordado de todos los entrenadores que le han permitido cumplir el sueño de ser importante. "David Moyes me dio la oportunidad de hacer realidad el sueño que tenía de niño, Eusebio Sacristán me permitió mantenerlo, Asier Garitano a continuación, y a Imanol Alguacil y su staff por enseñarme como hay que sentir la Real y como defenderla en el terreno de juego. Sergio Francisco y Rino Matarazzo han sido testigos de mis últimas actuaciones", ha explicado un Elustondo que también se ha acordado del presidente Jokin Aperribay y de los directores deportivos Loren Juarros, Roberto Olabe y Erik Bretos.

Por último, Aritz Elustondo ha tenido bonitas palabras para la afición de la Real Sociedad. "Sabéis que me he dejado todo cada vez que he defendido este equipo. Gracias por todos los mensajes de agradecimiento que he recibido estas últimas semanas, no tengo palabras para agradecer todo el cariño recibido".