La redención de Carlos Soler: su fichaje perfecto por la Real Sociedad y los elogios a Matarazzo y Guedes

El centrocampista ha recuperado su mejor nivel de juego en la Real Sociedad después de varias temporadas en las que no rindió como esperaba. Ganador de la Copa del Rey, el valenciano no se arrepiente de fichar por el equipo vasco y resalta la importancia de Guedes y Matarazzo en los éxitos de esta temporada

Uno de los futbolistas que más reforzados sale de la actual temporada en la Real Sociedad es, sin duda, Carlos Soler, ya que el centrocampista ha recuperado su mejor nivel de juego el cual no encontraba desde hace tiempo. El valenciano fue uno de los fichajes estrella del club vasco de cara a esta campaña y el movimiento no ha podido salir mejor ya que Carlos Soler ha sido vital para ganar la Copa del Rey. El futbolista es feliz en la Real Sociedad, no se arrepiente de haber fichado y, de paso, ha elogiado a Pellegrino Matarazzo y a Gonçalo Guedes.

Carlos Soler ha explicado el acierto que ha sido fichar por la Real Sociedad en donde ha encontrado la tranquilidad que necesitaba. "Me está ofreciendo lo que creía que me podía dar. En el día a día es muy sano. No quiero decir que no hay excesiva presión, pero es un club que deja trabajar muy bien, que respeta los procesos. Igual parece un poco incongruente esto que te estoy diciendo con lo que pasó con Sergio Francisco, pero es un club que te acoge muy bien. Conmigo lo ha hecho", ha dicho en una entrevista en El País.

Carlos Soler salió del Valencia CF en el verano de 2022 rumbo al Paris Saint-Germain en donde nunca se asentó. Debido a ello, se marchó cedido al West Ham United la temporada pasada. El internacional español buscó la estabilidad en la Real Sociedad, que lo fichó por unos 6 millones de euros. Un movimiento que ha resultado un éxito ya que el futbolista de 29 años ha sido importante y titular indiscutible: ha disputado 38 partidos oficiales y 2.703 minutos en los que ha marcado 4 goles y ha dado 3 asistencias.

Carlos Soler explica la importancia de Pellegrino Matarazzo y Gonçalo Guedes

Carlos Soler también ha desvelado que algunas de las claves del éxito de la Real Sociedad han sido el impacto que ha tenido Pellegrino Matarazzo, que convenció a la plantilla desde que se hizo cargo del equipo, y el rendimiento de Gonçalo Guedes.

El centrocampista de la Real Sociedad ha elogiado el trabajo que ha hecho Pellegrino Matarazzo en estos meses. "Es un entrenador que llegó con las ideas claras. El primer día nos dijo cómo quería jugar y cómo creía que podíamos hacer daño a los rivales en base a nuestras características como equipo. Se había estudiado bastante bien la plantilla y sabía los jugadores que teníamos. Creo que a él le ha venido muy bien también tener este tipo de jugadores para ser verticales, para, por momentos, también tener la posesión del balón y dominar el partido y bueno, hemos combinado muy bien. Y luego es una persona que dialoga con los jugadores".

Por otro lado, ha señalado también que Guedes ha sido un futbolista diferencial en la Real Sociedad en esta temporada. "En el caso de Gonçalo Guedes, aquí ha encontrado regularidad y, de momento, las lesiones le han permitido estar en el campo. Es un jugador diferencial. Cuando lo firmó la Real recuerdo que hablé con Oyarzabal y le dije que si estaba bien físicamente, era un avión; iba a venir muy bien al equipo".