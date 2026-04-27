Las claves del efecto Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

El entrenador de Estados Unidos le ha cambiado la cara al equipo vasco en sólo unos pocos meses, siendo el principal artífice de haber ganado la Copa del Rey y de hacer una gran remontada en LaLiga. Matarazzo es un entrenador que se caracteriza por ser un estudioso del fútbol y que conecta muy bien con sus futbolistas

Pellegrino Matarazzo le ha cambiado totalmente la vida a la Real Sociedad. El proyecto deportivo del club vasco iba totalmente a la deriva y sin rumbo exitoso hasta que la dirección deportiva decidió apostar por este entrenador de Estados Unidos que con sus métodos y una nueva forma de entender el fútbol ha hecho que la Real Sociedad alcance la gloria ganando la Copa del Rey.

La mejoría de la Real Sociedad con Pellegrino Matarazzo

La Real Sociedad firmó un comienzo de temporada muy decepcionante con Sergio Francisco ya que el equipo txuri-urdin sólo pudo conseguir 16 puntos en las 16 primeras jornadas de LaLiga.

Números que hacían que la Real Sociedad ocupara el puesto 15 de la clasificación de LaLiga y estuviera peleando por no descender a Segunda división. Dicha situación provocó que la Real Sociedad decidiera sustituir a Sergio Francisco y fichar a Pellegrino Matarazzo.

Con el entrenador de Estados Unidos, la Real Sociedad ha mejorado en todo ya que da mejores sensaciones y además consigue buenos resultados que han traído un título de Copa del Rey y una remontada en LaLiga que tiene a la Real Sociedad ahora en la octava posición de la clasificación con 43 puntos.

Las claves del éxito de Pellegrino Matarazzo según ex jugadores y periodistas de la Real Sociedad

Debido al éxito de Pellegrino Matarazzo, ESTADIO Deportivo ha contactado con ex jugadores de la Real Sociedad y otros periodistas para que expliquen el éxito del entrenador de Estados Unidos en el equipo vasco.

Ángel López, periodista de El Diario Vasco, señala que el primer punto es que Pellegrino Matarazzo "cambió la mentalidad" de un equipo que estaba en "estado depresivo" y que ahora tienen un "gen ganador" y al que les ha sacado "el mejor nivel". Otra de las claves es tener un equipo más unido debido a que "ha retrasado la posición de un centrocampista" y también ha dotado al equipo de "mayor verticalidad", pero haciendo que los "extremos no estén tan abierto" y que estos jugadores se combinen mejor con Oyarzabal que "baja más y es indetectable".

Además, añade que uno de los puntos más importantes del éxito de Pellegrino Matarazzo es que "es un estudioso del fútbol que conoce al dedillo a sus rivales", ayudándose incluso del Big Data, preparándose incluso varias tácticas para cada partido. Por último, indica que ha "transmitido confianza a todos los jugadores" y "ha mantenido enchufados a todos", incluso metiendo en dinámica a jugadores que estaban casi fuera del equipo "como Turrientes o Luka Sucic".

Rubén Pardo, ex jugador de la Real Sociedad, señala que Pellegrino Matarazzo "desde el primer momento ha caído de pie". El centrocampista navarro afirma que una de las claves fue "cambiar la dinámica" que tenía al equipo al que todo le salía mal y eso lo consiguió con un mensaje adecuado, que caló en la plantilla ya que "enganchó" incluso a los jugadores que no lo estaban.

Por último, Marta Gonzalo, periodista de As, indica que Pellegrino Matarazzo ha convertido a la Real Sociedad en un equipo "super competitivo" lo cual no era antes y que ahora es un conjunto que no se rinde nunca.

Apunta también a que una de las claves ha sido el factor anímico, ya que Pellegrino Matarazzo ha recuperado la confianza de los propios futbolistas "a los que ha sacado la mejor versión". Otra de las características que destaca en el entrenador de la Real Sociedad es la "comunicación con los futbolistas" para que todos se sientan parte del grupo.

De este modo, la Real Sociedad ha acertado con un Pellegrino Matarazzo el cual es calificado como un entrenador moderno, con un estilo de juego intenso y que es un estudioso del fútbol, y con grandes dotes para la comunicación y la motivación con los jugadores.