Rubén Pardo se moja sobre la continuidad de Elustondo: "Es una pieza fundamental"

El central de la Real Sociedad acaba contrato al final de esta temporada y, de momento, no hay avances en una renovación que no parece que vaya a darse. El defensa terminó llorando en la celebración del título de la Copa del Rey en una imagen que sonaba a despedida

Aritz Elustondo puede estar viviendo sus últimos momentos en la Real Sociedad ya que el central acaba contrato al final de esta temporada y su renovación no se termina de producir más cuando en esta campaña no ha gozado de demasiadas oportunidades con Pellegrino Matarazzo como entrenador. El defensa se emocionó durante la celebración de la Copa del Rey en una clara imagen que sonaba a despedida. A pesar de ello, hay ex jugadores de la Real Sociedad como Rubén Pardo que son partidarios de su continuidad y respaldan las palabras de Mikel Oyarzabal que aseguró que el canterano, de ya 32 años, es vital dentro del vestuario.

Rubén Pardo y su opinión sobre la renovación de Aritz Elustondo por la Real Sociedad

- ¿Qué opinas de la situación de Aritz Elustondo que no termina de renovar y que parece que está más fuera que dentro de la Real Sociedad?

Es una situación complicada al final. Yo lo entiendo perfectamente porque he pasado por ahí también. Son muchos años, un jugador de la casa, que lleva la Real Sociedad en el corazón. Y ya viste lo que dijo Oyarzabal en la celebración. Es fundamental un jugador así en el vestuario. Y creo que el Elustondo se merece el poder continuar, porque no solo futbolísticamente, sino dentro del vestuario, es que aporta muchísimo.

- ¿Por qué debería renovar Elustondo por la Real Sociedad?

La gente que no lo conoce y que igual este año le ha visto jugar menos, pero es una pieza fundamental que se merece el reconocimiento del club. La gran mayoría de la afición ya sabe cómo es y lo importante que es para la Real Sociedad. Ojalá, a ver si puede continuar unos añitos más y puede estar ahí en la que es su casa.

Rubén Pardo sigue manteniendo el contacto con varios jugadores de la Real Sociedad

- Rubén, ¿sigues manteniendo el contacto con algún compañero que actualmente está en la Real Sociedad? ¿Te alegras por alguien en especial de que hayan ganado la Copa del Rey?

Elustondo, Mikel Oyarzabal y Zubeldia son con los compañeros que más he convivido y la verdad que tengo muchos recuerdos con ellos. Mantengo relación con ellos y la verdad es que me alegro mucho que al final hayan ganado la Copa del Rey aunque Zubeldia no ha podido jugar la final por una lesión. Elustondo está contando menos este año, pero es un jugador que es clave para dentro del vestuario. Y Oyarzabal... todo el mundo sabe la posición que tiene Mikel. Van pasando los años y sigue dando el callo. Es un referente para la Real Sociedad y yo creo que va a ser para, no ahora, sino para muchos años el jugador que va a marcar una época.